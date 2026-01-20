¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬ÇÈÍðËü¾æ¤Îµ°À×¨¡¨¡ÍèÆü¸ø±é¤ò120¡ó³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´°Á´¥¬¥¤¥É
¡ÖËþÅÀ¤ò¤³¤¨¤¿Ï»¤ÄÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡ª¡×¡Ê±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»ï¡Ë¡£À¤³¦³Æ¹ñ¡¢¿É¸ý¤ÎÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤«¤é°ìÀÆ¤ËÀä»¿¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¥Ä¥¢¡¼¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ»æ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ·à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥È¥Ë¡¼¾Þ¸õÊä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¹â¤¯¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¤Õ¤¯¤á¤¿6¸ø±é¤ò´°Çä¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤ÎÇØ·Ê¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¬¤ß¤º¤«¤é¡Ö¶þÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤Î¤ê¡£ÇÈÍðËü¾æ¤ÇäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼
1986Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ä±éµ»¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ã¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£²»³Ú¤ÈÈþ½Ñ¤ò³Ø¤ó¤ÀÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿¤Î¤Á¡¢LGBTQ+¤Î¿Í¡¹¤¬¤Ä¤É¤¦¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¼õ¤±ÍÆ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ä¥í¥Ã¥¯¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿±é·àÅª¤ÊºîÉ÷¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
2008Ç¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤ËÆÍÇ¡¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÂêÌ¾¤É¤ª¤ê¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Ê¿ÀÈëÀ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÂç¤Ë¥®¥é¤Ä¤¤¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢½¾Íè¤ÎÈþ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¸ÄÀ¨¡¨¡¤â¤Ï¤ä±§Ãè¿ÍÀâ¤¬Î®¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
21À¤µªºÇÂç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÌ¾¹â¤¤¡ØTHE FAME¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¸ì¤ê¤Ä¤¯¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡Ö¤¿¤ÀÍÙ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖJust Dance¡×¡£¥«¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¤âÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë»Í¤ÄÂÇ¤Á¤òÉü³è¤µ¤»¡¢ÉÔ¶·¤Î¤Ê¤«ÍÙ¤ê¶¸¤¦EDM¥Ö¡¼¥à¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¢¡¼¥Ê¤¬¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥¬¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ð»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
±é·àÅª¤ÊºîÉ÷¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¬¥¬¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢²ÎÀ¼¤Ë½É¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿®Ç°¤³¤½ÎÏ¤Î¸»¤À¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¥¬¥¬¤Ï¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØTHE FAME MONSTER¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥À¡¼¥¯¤ÊÌÌ¤òÃµµá¡£¡Ö¸½Âå¥Ý¥Ã¥×¤Î´°À®·Á¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡ÖBad Romance¡×¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë²Î»ì¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦²»³Ú¶È³¦¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ò²ñÀµµÁ¤È¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È
¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿®Ç°¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±ï¿¼¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ô¡¹¤Î³¤³°¥¹¥¿¡¼¤¬ÍèÆü¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤Ê¤«¤ÇÍèÆü¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï°ÂÁ´¡×¤À¤ÈÀë¸À¤·¡¢À¤³¦¤Ë´óÉí¤ä´Ñ¸÷¤Ç¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¬¥¬¤¬¡Ö¼Ò²ñÀµµÁ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë2nd¡ØBorn This Way¡Ù¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ú¥é¡£Æ±À°¦¼Ô¤ÎËÒ»Õ¥«¡¼¥ë¡¦¥Ó¡¼¥ó¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿É½Âê¶Ê¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤½¤¦¡¢¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¤À¡£
¡Ò¥²¥¤¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡¡Àµ¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤ë¡¡À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ó
¡Ò¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ò¤¿¤À°¦¤»¤Ð¤¤¤¤¡¡Àµ¤·¤¤Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡¡¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤Êý¡Ó
¡Ê¡ÖBorn This Way¡×¡Ë
¿ô¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È·Ï¥½¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖBorn This Way¡×¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢LGBTQ+¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿Â°À¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖËü¿Í¼õ¤±¡×¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿À¯¼£Åª¤Ê²Î»ì¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢Åö»þ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÇÈ¿È¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢³¤³°½ô¹ñ¤Çµ¬À©¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Î¼êËÜ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖBorn This Way¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿Í¸¢ÌäÂê¤òÅÁ¤¨¡¢¤È¤¯¤Ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¯¥£¥¢¤Î¹õ¿Í¾¯½÷¤È¤·¤Æ¥¬¥¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÌ¿¹Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥É¡¼¥Á¡¼¡£¡Ö¥¬¥¬¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤·¡¢°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¡¢ÁÏºî¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°Õ¾¢¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó
¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢Àï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARTPOP¡Ù¡£¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤Îµ¤³µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÄ©Àïºî¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½ºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¼õ¤±¤¿È¿È¯¤Ï¥¬¥¬¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¥¬¥¬¤¬·Ý½Ñ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼¡ºî¡ØCheek to Cheek¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÅÅµ¡£60ºÐ¶á¤¯Ç¯¾å¤ÎÅÁÀâÅª¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¸Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ç¥£¡¼¥º¤ò²Î¤¤¤¢¤²¤¿¡£
»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¬¥¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¶µ¤¨¤ò¼ø¤±¤¿¡£¡ÖÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊºÍ¤òÌ¥¤»¤ëÃæ´ü¥¥ã¥ê¥¢¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£2016Ç¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇË´¤½ÇÊì¤ËÊû¤²¤¿¡ØJoanne¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¢¥ê¡¼/ ¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â³ÎÎ©¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÁÞÆþ²Î¡ÖShallow¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¬¥¬¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡×¡£Æ±À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ª¤ß¤Ê°Õ¾¢¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Í¡×¡£
Ç¯Ä¹¥Õ¥¡¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥¬¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¸ø±é¤ò¤â´°Çä¤µ¤»¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥·¥ç¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ËÀ®Ä¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖDie With A Smile¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆSpotify»Ë¾åºÇÄ¹¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ò¥Ã¥ÈµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ØMAYHEM¡Ù¤ÇºÆÄêµÁ¤·¤¿¡Ö¥¬¥¬¤é¤·¤µ¡×
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ï¡¢·ÝÇ½¤Î°è¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Áí³ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª²Î¼ê¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤À¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¿®Ç°¤òÆÍ¤ÄÌ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¶¯¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¡¹¤Ë¼«¿®¤ò¼ø¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
·ãÆ°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ´Ó¤¤¤¿·Ý½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢º£¡¢¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ê¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç¿·É÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¡¼¥Á¡¼¤ä¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±é·àÅª¤Ê°Õ¾¢¤ò¶Å¤é¤¹¡Ö¥¬¥¬¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤¿¤Á¤À¡£¤½¤ÎÎØ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£K-POP¥°¥ë¡¼¥×JUST B¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Ù¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¬¥¬¤Ë¼Õ¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¶õÁ°¤Î¥¬¥¬¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Î¤Ê¤«¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAYHEM¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£30Âå¤Î¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢º§Ìó¼Ô¤È¤Î°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¬¥¬¤Ë¤è¤ë¡¢½é´ü¤ÎºîÉ÷¤Ø¤Î²óµ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¡Ö¥á¥¤¥Ø¥à¡Êº®ÆÙ¡Ë¡×¤òÅý³ç¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£
ËÜ¿Í¤â¡Ö¥¬¥¬¤é¤·¤¤¡×¤È¸Ø¤ëÁñ¸·¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¤³¤½¡ÖAbracadabra¡×¡£¡ÖÍÙ¤ë¤«»à¤Ì¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ä¤Å¤±¤ëÀ¸¤ÍÍ¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥Ä¤¿¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎLGBTQ+¥¯¥é¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥¬¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È³Ð¸ç¤â¼¨¤¹¤¢¤é¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤À¡£
²»³Ú³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¡¢¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×KATSEYE¤¬¼Â¸³Åª¤Ê¡ÖGnarly¡×¤òÈ¿È¯³Ð¸ç¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÝ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¬¥¬¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Î¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾ÝÄ§¤³¤½¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ê¤Î¤À¡£
¥¬¥¬¤ÎÌ´¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤¿¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×
¢¨°Ê²¼¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê³¤³°¸ø±é¤è¤ê¿ä»¡¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×Ãµµá¤ÎÎ¹¤À¡£¡ÖDisease¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ÙÇÛÅª¤Ê½÷²¦¤¿¤ë¥À¡¼¥¯¡¦¥¬¥¬¤È¡¢¶ì¤·¤ß¤ò¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯À»¤Ê¤ë¥¬¥¬¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥´¥·¥Ã¥¯¥É¥ê¡¼¥à¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ÎÌ·½â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼çÂê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤È¤ê¤ï¤±Àä»¿¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÉñÂæ·à¤È¤·¤Æ¤Î·Ý½ÑÀ¤À¡£»à¤ÈÉü³è¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÞËë¹½À®¤Î¤Ê¤«¡¢¿·¶Ê¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¹½À®¤·¡¢²áµî¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬¥¬¥¬¤ËÎÏ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂèÆóËë¤ÇÀï¤¤¤Ë¤ä¤Ö¤ì¤¿¥¬¥¬¤¬Êè¾ì¤«¤é²Î¤¤¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤ÈÅÜµ¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥°¥é¥ó¥¸¡ÖPerfect Celebrity¡×¡£¤½¤³¤«¤é¾¾ÍÕ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÁ°¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÖPaparazzi¡×¡£Ì¾À¼¤Ø¤Î³éË¾¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿½ÐÀ¤ºî¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï²»³Ú³¦¤òÀ¸¤È´¤¯¹Ô¿Ê¶Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤³¤Î²»³Ú¤Ç»ä¤Ï»à¤«¤éÁÉ¤ë¡¡ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¤è¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¡Ó
¡Ê¡ÖThe Dead Dance¡×¡Ë
¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ·èµ¯¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍÙ¤ê¤¤ë³Ð¸ç¤ÎÀë¸À¤À¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖThe Dead Dance¡×¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖJust Dance¡×¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²Î»ì¤¬³ÊÊÌ¤Î´¶Æ°¤ò¼ø¤±¤ë¨¡¨¡¡Ò¤¿¤ÀÍÙ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ó¡£
ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¤À¤¬¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤°ì¶Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡ÖHow Bad Do U Want Me¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¡ÖÎÉ¤¤»Ò¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ãÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤È¤·¤Æ¤â¶Á¤¯¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¤Ù¤Ëë¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡ØMAYHEM¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º¬ËÜÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·Ý½ÑÀ¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡×¡ÖÀ¸³¶¤ò·Ý½Ñ¤ËÊû¤²¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¥¬¥¬¤ÎÌ´¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤¿¡Ö¥¶¡¦¥á¥¤¥Ø¥à¡¦¥Ü¡¼¥ë¡×¡£À¤µª¤Î·Ý½Ñ²È¤¬ÅþÃ£¤·¤¿ºÇ¹âÊö¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬
¡ØMAYHEM¡Ù
ÇÛ¿®Ãæ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://umj.lnk.to/LadyGaga_MAYHEM
Lady Gaga: The MAYHEM Ball
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢22Æü¡ÊÌÚ¡Ë@µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢26Æü¡Ê·î¡Ë¡¢29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢30Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à
¢¨Á´¸ø±é´°Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hipjpn.co.jp/live/ladygaga2026/index.html
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
1. Abracadabra
2. Stupid Love
3. Applause
4. Perfect Celebrity
5. Can't Stop the High
6. Disease
7. Zombieboy
8. LoveDrug
9. The Dead Dance
10. Kill for Love
11. Judas
12. Paparazzi
13. Blade of Grass
14. Born This Way
15. Die With A Smile