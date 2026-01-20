日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、「飛ばない」ＮＰＢ統一球について問題提起した。「ちょっとボール、飛ばなくね？ もうちょっと飛ばしたいなって。僕たちが現役の時に使っていたボールが、ものすごく飛んでいた。フリー打撃も面白くない。もっと飛ばしたいからフォームが崩れていく人が多い。特に三遊間の打球のヒット数が、減りましたね」

昨季の３割打者はセ２人、パ１人のみ。３０発以上はセ・パともに１人だけだった。「本塁打数も、打率３割超すバッターも多分増えるだろうし。投手がいい３、４年でしたから、今度はバッターが良くなったら、見ているファンの方たちも楽しめていいかな、と」。これには「投手が良すぎても面白くないし、打者が本塁打を打ちすぎても試合が終わらないし、難しいところ」との反応があったという。

さらには走者が負傷防止に着ける「鍋つかみ」のような走塁用手袋にも言及。「めちゃくちゃ（指先が）長い子がいる。ちゃんと決めてもらわんと。こそっとやってみるかな。『ネイルしてるんで』って」と笑わせ、タイブレーク導入には「僕は賛成派。監督の腕を見せられる。ピッチャー、抑えたらカッコいいよね、逆に」と独特の視点で持論を展開した。（加藤 弘士）