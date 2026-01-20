２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。

「高市早苗が総理で良いかどうか国民に決めていただく。私自身も進退をかける」とし、先頭に立って戦う姿勢を示した高市首相の言葉についてコメンテーターで出演の野村修也弁護士は「高市総理の支持率が非常に高くて、自民党に支持率がそれほど上がってないっていう状況があって。ここは総理を選ぶっていうアジェンダリー（議題化）にした方が国民からのウケがいいんじゃないか？ってのは一つ発想としてはあったんじゃないかって思う」と推測。

その上で「確かに制度的には我が国の場合には大統領選みたいなものじゃないので、総理を選ぶわけじゃないですけど、議員内閣制も基本的には多数を取ったところが総理を出す。しかも衆院選というのが政権選択選挙ということになってますから、必ずしも間違いではないかなというふうには思います」と続けていた。