◆サッカー▽練習試合 清水２（２―０、０―１、０―０）１北九州（２０日、鹿児島・鹿児島ふれあいスポーツランド）＝４０分×３本

Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ６日目の２０日、鹿児島ふれあいスポーツランドで、Ｊ３北九州と今季初の実戦となる練習試合（４０分３本）を行い、２―１で勝利した。１本目７分、、ＭＦカピシャーバが逆サイドの右に構えていたＦＷ北川航也の右クロスに頭で合わせると、シュートは右ポスト内を叩いてゴールイン。チームに先制点をもたらした。吉田エスパルスでの、チーム１号を決め、カピシャーバは「やっぱりうれしいですね。監督が求めていた形で得点できてよかった」とほほえんだ。

昨季、Ｃ大阪から清水に移籍した助っ人は、「前線の選手が点を取るとチームは活気づきますし、これからも勝利を目指して、もっともっと点を取っていけたら」と、得点への意欲を強調。指揮官からは、逆サイドの選手が積極的に前線へ入っていく動きを求められているといい、「今後も修正していかなければいけないところはある。そこを詰めていければ、リーグ開幕までにいいスタートが切れると思う」と前を向いた。