¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¿©Å¹¿ô¡¢½é¤Î¸º¾¯¡¡Ãóºß°÷¸º¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Ï·ÑÂ³
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡ÛÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯»öÌ³½ê¤Ï20Æü¡¢¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¿ô¤¬2007Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ¸º¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº¤Ç5781Å¹¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤è¤ê2.3¡ó¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃóºß°÷¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤¬°ì°ø¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆüËÜ¿©¿Íµ¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¿©Å¹¤Ï07Ç¯¤Ë745Å¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï5916Å¹¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯8¡Á10·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤·¤äµï¼ò²°¡¢¾Æ¤Æù¤Ê¤É¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¶ÈÂÖ¤Ç2¡Á9¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢µÊÃã¤Ï¥¿¥¤¤ÎËõÃã¥Ö¡¼¥à¤¬¤±¤ó°ú¤·¤Æ6.4¡óÁý¡£¥é¡¼¥á¥ó¤â2.6¡óÁý¤¨¤¿¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤ÏÀ¤³¦¤Ç5ÈÖÌÜ¤ËºßÎ±Ë®¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢24Ç¯¤ÏÌó7Ëü¿Í¡£¤À¤¬22Ç¯¤Ë8Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥È¥í¤ÏÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡Ö¼çÍ×¸ÜµÒ¤Î¸º¾¯¤¬¾ÃÈñÆß²½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤ÎÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤Ï·òºß¤Ç¡Ö»ºÃÏ¤äÉÊ¼Á¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬Æü¤·¤ÆÆüËÜ¿©¤ò³Ú¤·¤à·¹¸þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£