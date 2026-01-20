静岡県藤枝市の山林火災は現在も鎮圧に至っていません。現場では全焼した乗用車1台が見つかっていて、その乗用車の単独事故による出火が原因で山林に火が燃え移ったとみられることが関係者への取材で新たにわかりました。

今月17日に静岡県藤枝市で発生した山林火災。

カメラマン

「山火事が発生しています。かなり広範囲にわたって炎が見えます」

発生から4日目となりますが、いまだに鎮圧・鎮火には至っておらず、これまでにおよそ10.5ヘクタールが焼けました。

人や建物への被害は確認されていませんが、現場からは全焼した乗用車1台が見つかっていて、関係者によりますと、その乗用車が林道を走行していた際に単独事故を起こして出火していたことが新たにわかりました。

火は山林に燃え移り、広範囲にわたって延焼したとみられます。

車の所有者の無事は確認されていて、警察などが火災に至った詳しいいきさつを調べています。

消防はあすも朝から、ヘリコプターなどによる消火活動を行う予定です。