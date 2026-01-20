県内の労働組合や生活協同組合でつくる協議会が、生活環境や福祉の向上を目指して、県に制度の充実を要請しました。



要請には、大規模な災害が発生した際の被災者支援や防災・減災対策の強化などが盛り込まれています。



県に要請したのは、県内最大の労働組合組織・連合秋田や生活協同組合などでつくる、「秋田県労働福祉協議会」です。



協議会は、県内で働く人たちの生活環境や福祉の向上を目指していて、20日は、大規模災害時の被災者支援や防災・減災対策の強化、子どもの貧困対策などの制度の充実を要請しました。





物価高騰で生活が苦しくなった人たちの自立支援の拡充も盛り込まれています。秋田県労働福祉協議会 小川純会長「貧困層といわれるみなさんがかなり多くなっているという状況であります。その人たちももちろん働いてないわけじゃなくて、しっかりと働いたうえでやはり貧困であると、貧困層に落とし込められているという状況にあるわけですから、そうしたことをやはり県なり行政機関がしっかり受け止めて、県の施策の中で、貧困に対する対策というものを、労働行政とはまた別の形でしっかりと行っていっていただきたいということをまず第一番には掲げさせていただきました」県では、今回の要請内容を担当部局と共有して、今後の県政運営に生かしていくことにしています。