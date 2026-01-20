2022Ç¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè6Àï¤ÇÃåÍÑ¡Ä¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤Î¼Â»ÈÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬Ìó3²¯8710Ëü±ß¤ÇÍî»¥
¡¡1·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤Î¼Â»ÈÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¼è°ú¤Ç245Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯8710Ëü±ß¡Ë¤Î¹â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥«¥êー¤¬¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¡ÖNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2022¡×Âè6Àï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥«¥êー¤¬½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç6ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ·×34ÆÀÅÀ¤Ë7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥«¥êー¤Î¼Â»ÈÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¡ÖSotheby¡Çs¡×¡Ê¥µ¥µ¥Óー¥º¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢2ÀïÌÜ¤Ë½é¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç175Ëü8000¥É¥ë¡ÊÌó2²¯7776Ëü4000±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÍî»¥³Û¤Ë¡£
¡¡3Ç¯È¾Á°¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Ì¿¿¾È¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥°¥ì¥¤¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¼ÒÄ¹·óCOO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥êー¡¦¥Þ¥¤¥¼¥ë»á¤Ï170Ëü¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó2²¯6860Ëü±ß¡Ë¤Ç¸Ä¿ÍÇäÇã¡£Æ±»á¤Ï¡ØESPN¡Ù¤Øº£²ó¤ÎÇäµÑ¤òÇ§¤á¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¥«¥êー¤¬Âè6Àï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿Í£°ì¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NBA¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥êー¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç34»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¤ÆÊ¿¶Ñ27.4ÆÀÅÀ3.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5.1¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÊ¿¶Ñ4.5ËÜ¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢À®¸ùÎ¨38.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¤Ï¡¢20Æü¤Ë¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡×¤Î¥¹¥¿ー¥¿ーÏÈ¤ØÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»12ÅÙÌÜ¡ÊÀèÈ¯¤Ï11ÅÙÌÜ¡Ë¤Ç¡¢1¤Ä¤ÎµåÃÄ¤Ç12ÅÙ°Ê¾å¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿NBA»Ë¾å17¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
