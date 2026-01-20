B1秋田にユース出身の白鷗大2選手が特別指定選手として加入…インカレ制覇に貢献した内藤晴樹と小川瑛次郎

B1東地区所属の秋田ノーザンハピネッツは1月20日、白鷗大学在学中の内藤晴樹、小川瑛次郎が『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の特別指定選手として加入することが決定したことを発表した。

地元・秋田県出身で現在21歳の内藤は187センチ81キロのポイントガード。秋田U15出身で、高校時代は仙台大学附属明成高校でウインターカップ優勝も経験。白鷗大学では、2年次に秋田へ特別指定選手として加入し、7試合で計6得点をマークした。3年次となる2025年のインカレでは、4試合合計39得点10リバウンド10アシストを挙げ優秀選手賞を受賞。1年次以来のインカレ制覇を達成した。

同じく秋田県出身で現在20歳の小川は186センチ85キロのシューティングガード。秋田U15でもプレーし、羽黒高校在学時の2024年にも特別指定選手として秋田に在籍し、Bリーグデビューを飾った試合では8分12秒の出場で3ポイント1本を沈めた。その後白鷗大学へ進学し、2年次に出場下2025年のインカレでは、4試合で38得点10リバウンドをマーク。同校の優勝に貢献した。世代別日本代表としても活躍し、『FIBA U19ワールドカップ2023』などに出場している。

今回の発表に際し、内藤、小川、クラブはそれぞれ以下のようにコメントしている。

「ブースターの皆さんお久しぶりです。



特別指定選手として加入することになりました、白鷗大学の内藤晴樹です。



まずは今年も自分を受け入れてくれたチーム関係者の皆さまに感謝申し上げます。



昨シーズン、顕蔵さんはじめ、スタッフの方々や先輩方から学んでこの一年で成長したところを皆さんの前で見せられるように頑張ります。



短い期間になりますが応援よろしくお願いします（内藤）」

「みなさんお久しぶりです。



特別指定選手として加入することになった小川瑛次郎です。



自分をチームに受け入れてくれた関係者の皆さんに感謝申し上げます。



僕は2シーズン前にCNAアリーナ☆あきたで3Pシュートを決めた時の興奮が今も忘れられません。



今回も絶対決めてやろう、もっと決めてやろうという気持ちでプレーして、成長したところをブースターさんの皆さんに見せられるように頑張ります。



また、先輩方のプレーに近づけられるように頑張りますので、短い間ですがよろしくお願いします（小川）」

「内藤選手は、秋田県秋田市出身で、秋田ノーザンハピネッツU15に所属していた選手です。



高校、大学と常にトップレベルの競争環境でプレーし、チームの一員として日本一を経験するなど、勝利に貢献してきました。



12月に行われたインカレでは優秀選手賞を受賞し、インカレ優勝に大きく貢献しました。



身長188cmというポイントガードとしては恵まれたサイズを活かし、ピックアンドロールからの的確なゲームメイクと、自ら得点を奪いにいくアグレッシブさが特長です。



関東一部リーグでは3ポイントシュート成功率40％以上を記録しており、アウトサイドからも安定して得点を狙えるシュート力を備えています。



ディフェンス面での献身性に加え、多彩な得点パターンと周囲を活かすアシスト能力を兼ね備えた将来性の高いガードであり、今回の特別指定期間を通じて、トップカテゴリーのスピードや判断基準を吸収し、さらなる成長を遂げてくれることを期待しています。

小川選手は、秋田県秋田市出身で、秋田ノーザンハピネッツU15に所属していた選手です。



日本学生選抜にも選出されており、インカレ決勝では3ポイントシュート4本を含む14得点・3リバウンドを記録。勝負所での得点力を発揮し、インカレ優勝に大きく貢献するなど、重要な局面で結果を残せる選手です。



フィジカルコンタクトをいとわない強靭な身体や距離や状況を問わず打ち切れるシュート力を兼ね備えており、年代やカテゴリーを超えて通用するポテンシャルを持っています。



今回の特別指定期間では、トップチームの強度やスピードを体感しながら、判断力やディフェンス面を含めたさらなる成長を期待しています（クラブ）」

