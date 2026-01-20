あす21日以降も寒さは続き、雪による影響が出るおそれもあります。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション

きょうの夜から寒さ厳しく… あす以降も続く見込み

きのうまでは春のような陽気が続きましたが、きょうは一変して風が冷える1日となりました。きのうからの名古屋の気温の移り変わりを見ていくと、きのうの日中は気温が14℃以上となった時間帯もありましたが、夜から風が強まり、少しずつ気温が下がってきました。



きょうは日中も気温はほとんど上がらず、昼過ぎからは一気に冷え込みが強まってきています。夜はさらに寒さが強まる予想です。また、あす以降もこの厳しい寒さはしばらく続くと予想されています。

あすの最低気温 名古屋で－2℃ 尾鷲で－1℃の予想

あすの天気を見ていくと、岐阜県の山間部では早いところでは朝から雪が降るでしょう。その他の地域は雲の広がるところもありますが、平野部は晴れるところも多くなりそうです。



上空には強い寒気が流れ込んでいて、最低気温は名古屋で－2℃、尾鷲で－1℃と、あす今季一番の冷え込みとなるところもあるでしょう。

日中は晴れるところが多く、きょうよりも風が少し弱まる予想です。ただ、最高気温は名古屋で6℃、高山で1℃と、あすも厳しい寒さが各地で続く予想となっています。

あすの夕方から夜にかけ 名古屋市や岐阜市で雪も

また、夕方から夜になると次第に雪雲が広がり始める予想です。岐阜県では山間部を中心に、平野部でも広く雪が降り、愛知県や三重県北中部の平野部でも雪の降るところがありそうです。名古屋市や岐阜市でも雪が降る時間があり、岐阜県関ケ原などではあすの夜から一気に雪が積もるおそれがあります。



あさって木曜日にかけては交通への影響が出るおそれもあるため、最新の情報をこまめに確認するようにしてください。

【週間予報】日曜まで厳しい寒さが続く見込み

【週間予報】

日曜日までは強い冬型の気圧配置となり、厳しい寒さが続くでしょう。あす夜からは岐阜県を中心に雪の予想で、濃尾平野など平野部でも雪が降るところがありそうです。この先、警報級の大雪になるところもある見込みとなっています。