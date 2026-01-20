レイニ、「全身全霊で楽しんで、楽しませたい」と、初のワンマンライブへの意気込みを語る

■「『I’m in love』はアルバムの中でもアップテンポで、結構アッパーな曲なので、ライブでもとても盛り上がる曲じゃないかと思っています。ダンスとかあったら面白いんじゃないかな？」（レイニ）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。1月は俳優であり、シンガーソングライターのレイニが担当MCとして登場。

1月20日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、1月21日にリリースされる1stアルバム『Act.0』に収録される「I’m in love」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、明日1月21日にリリースされる、僕の1stアルバム『Act.0』に収録されている『I’m in love』です」とレイニが曲紹介をして、番組をスタートしたこの日。

「I’m in love」について、「この曲は僕のアルバムの中でもアップテンポで、結構アッパーな曲ですね。ライブでもとても盛り上がれる曲なんじゃないかな？ と思っています」と、まずは曲の概要を紹介したレイニ。

「この曲はtararebaという、おふたりの作家さんのユニットに書き下ろしていただきました。tararebaの岩野亨くんとは、とても仲良くさせていただいております。レコーディングの時、初めてtararebaのおふたりとお会いして。いろいろ一緒に話し合いながら作った1曲になっています」と制作過程を振り返ると、「ダンスとかあったら面白いんじゃないかな？ と思う曲になりましたね」と楽しそうに話した。

1月24日（土）には、東京・渋谷のSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて『レイニ 1stアルバム『Act.0』スペシャルライブイベント』を開催するレイニ。「ついに今週末、初めてのワンマンライブ。本当に緊張はしていますが、全身全霊で楽しんで、お客さんたちも楽しませて、最高のワンマンライブにしたいと思っています」と意気込みを語った。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

