堂本光一×井上芳雄、ロンドンでのプライベート旅に完全密着番組が地上波放送＆Hulu独占配信決定

『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション)』ダイジェスト版が、3月7日深夜に日本テレビにて放送されることが決定した。

■ 「芳雄くんと一緒なら安心ですし、素でいられると思います」（堂本光一）

2018年のミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』 で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した堂本光一・井上芳雄の、プライベート2人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション)』。

1991年に芸能活動を開始し、1997年にKinKi KidsとしてCDデビューした堂本光一。2000年、日本演劇界の殿堂・帝国劇場でミュージカル『SHOCK』シリーズをスタートさせ、以降、エンターテインメントの第一線を走り続けてきた。2024年末、『Endless SHOCK』が幕を下ろし、2025年7月、「KinKi Kids」から「DOMOTO」へ改名。大きな節目を越え、次なるステージへと歩みを進めている。

そんな堂本と旅をするのは、日本ミュージカル界のトップスター・井上芳雄。2000 年ミュージカル 『エリザベート』皇太子ルドルフ役でデビュー。高い歌唱力と存在感で数々のミュージカルや舞台を中心に活動。『モーツァルト！』『エリザベート』『ナイツ・テイル』など話題作を重ね、古典から新作まで幅広い作品で存在感を発揮。近年は舞台にとどまらず、ドラマ、音楽活動など活躍の場を広げている。

そんなふたりが今回の旅先に選んだのは、イギリス・ロンドン。ロンドンといえば、世界屈指の演劇・ミュージカルの中心地「ウェスト・エンド」。本番組では、ふたりが行き先や食事など、自分たち自身が好きなように選ぶ、短くも濃いふたりっきりの時間に密着。これまで見ることのなかったプライベートな素顔も覗き見していく。

お酒好きでも知られる堂本と井上は、劇場文化と密接に結びついた存在でもあるパブバーも訪れる場面も見られるかも…!? ここでしか聞けない真剣トークからプライベートな素顔も満載で贈る、過去・現在・未来人生のインターミッションが始まる。

さらに、これから旅に向かうふたりからコメントが到着。堂本は今回のイギリス旅で楽しみなことを聞かれると、「演劇が盛んな場所でステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観る事もとても楽しみです」と述べ、井上は今回の旅に向けて、相棒の堂本に対し「ロンドンで思う存分語り合おう！」と、お互いへの想いを語った。

『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション)』ダイジェスト版は、3月7日深夜に日本テレビにて放送。Huluオリジナル『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION(インターミッション)』は、Huluにて3月7日より全6話が独占配信される（毎週土曜0時新エピソード更新）。

メイン写真：堂本光一

■番組情報

日本テレビ『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION(インターミッション)』ダイジェスト版

03/07（土）深夜

※予告なく放送日時などが変更となる場合あり

Huluオリジナル『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION(インターミッション)』

03/07（土）0:00～Huluにて独占配信開始

※以降毎週土曜0:00、新エピソード独占配信予定＜全6話＞

