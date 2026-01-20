WINOのフロント3人が23年ぶりに再集結！復活のワンマンライブをエムオン!にて独占放送

WINOが2025年12月28日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催したワンマンライブ『afterwords:WINO』の模様が、1月28日にMUSIC ON! TV（エムオン!）で独占放送される。

■Tシャツ＋サイン色紙セットのプレゼントキャンペーンも実施

1995年の結成以降、どのバンドにも似ない独自の音楽性を築き上げ、TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』オープニングテーマ「太陽は夜も輝く」のスマッシュヒットでも知られる5人組ロックバンド、WINO。2002年に解散するも、バンドとしての存在感と圧倒的なソングライティングで、今もなおジャンルや世代を超えて支持を集めている。そんな彼らが2025年より本格的に活動を再開。

オリジナルメンバーである吉村潤（Vo）、久永直行（Gu）、外川慎一郎（Gu）のフロント3人が23年ぶりに再集結する復活ワンマン、その奇跡の瞬間をぜひチェックしよう。

なお、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募すると抽選で1名に「Tシャツ＋サイン色紙セット」がプレゼントされる。

PHOTO BY Taku Fujii

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray＆DVD『CHRONICLE ＜1998-2002＞』

2025.12.28 ON SALE

SINGLE「Only time knows」

■番組情報

MUSIC ON! TV『M-ON! LIVE WINO「afterwords:WINO」』

01/28（水）22:00～23:30

再放送：02/19（木）23:30～25:00

■関連リンク

プレゼントキャンペーン詳細

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/10/304613/

WINO OFFICIAL SITE

https://www.wino.tokyo