SMA創立50周年イベントに女王蜂、ナナヲアカリ、スカパラ（ゲスト奥田民生、細美武士、LiSA）出演決定

2024年に創立50周年を迎えた芸能プロダクション、ソニー・ミュージックアーティスツ（以下、SMA）が、この春、一夜限りのスペシャルイベント『The King’s Journey』の開催を発表。

女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラ（ゲストボーカル：奥田民生・細美武士・LiSA）が出演する。

■1月20日よりチケット最速先行受付スタート！

本イベントでは、ジャンルや世代を超えた、これまでにない組み合わせによる共演が実現。

東京スカパラダイスオーケストラは、ゲストボーカルとして奥田民生、細美武士、LiSAの3名を迎えた豪華なコラボパフォーマンスも予定。日本の音楽シーンを代表するアーティストが一堂に会する、まさに“スペシャル”な一夜となる。

創立50周年という大きな節目を経て、SMAがこれまで培ってきた歴史と、現在進行形の音楽シーンを体現する本公演。そのタイトル『The King’s Journey』には、挑戦と進化を続けてきたSMAの歩み、そしてこれから先へと続くあらたな旅路への想いが込められている。

チケットは、1月20日より最速先行受付がスタート。詳細はオフィシャルサイトおよび各出演アーティストの公式情報を確認しよう。

■イベント情報

『SMA presents 「The King’s Journey」』

04/05（日） 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

出演：女王蜂 ナナヲアカリ 東京スカパラダイスオーケストラ（Guest Vocal：奥田民生 細美武士 LiSA）

