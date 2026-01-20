「日経225ミニ」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限2643枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2643枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2643( 2643)
バークレイズ証券 1304( 1304)
ソシエテジェネラル証券 1213( 1213)
楽天証券 827( 827)
SBI証券 1653( 699)
日産証券 197( 197)
松井証券 177( 177)
マネックス証券 122( 122)
フィリップ証券 118( 118)
三菱UFJeスマート 192( 88)
JPモルガン証券 54( 54)
インタラクティブ証券 23( 23)
ドイツ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 7( 7)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 88994( 88994)
ソシエテジェネラル証券 41249( 41249)
SBI証券 39997( 19097)
バークレイズ証券 18543( 18543)
楽天証券 15700( 15700)
松井証券 13168( 13168)
JPモルガン証券 6084( 6084)
サスケハナ・ホンコン 5665( 5665)
日産証券 3789( 3789)
三菱UFJeスマート 7466( 3746)
ゴールドマン証券 2597( 2585)
マネックス証券 2168( 2168)
みずほ証券 1973( 1973)
モルガンMUFG証券 1712( 1702)
フィリップ証券 1044( 1044)
ビーオブエー証券 981( 981)
インタラクティブ証券 471( 471)
野村証券 314( 314)
BNPパリバ証券 206( 206)
三菱UFJ証券 200( 200)
大和証券 4( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
楽天証券 49( 39)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
フィリップ証券 10( 10)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 7( 1)
SBI証券 7( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース