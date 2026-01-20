「日経225ミニ」手口情報（20日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、2月限8030枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日経225ミニ期近（2026年2月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8030枚だった。
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8030( 8030)
ソシエテジェネラル証券 6180( 6180)
バークレイズ証券 4082( 4082)
楽天証券 2547( 1303)
SBI証券 4491( 1273)
マネックス証券 480( 480)
松井証券 436( 436)
日産証券 181( 181)
フィリップ証券 158( 158)
三菱UFJeスマート 337( 149)
JPモルガン証券 67( 67)
インタラクティブ証券 61( 61)
ドイツ証券 33( 33)
共和証券 8( 8)
立花証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
光世証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 159623( 159623)
ソシエテジェネラル証券 108046( 108046)
バークレイズ証券 50396( 50396)
SBI証券 85453( 37771)
楽天証券 31723( 31723)
松井証券 26386( 26386)
サスケハナ・ホンコン 18282( 18282)
日産証券 17022( 17022)
JPモルガン証券 10688( 10688)
三菱UFJeスマート 13139( 7061)
モルガンMUFG証券 6274( 6274)
みずほ証券 5966( 5913)
マネックス証券 5296( 5296)
ビーオブエー証券 5057( 5057)
野村証券 4771( 4735)
ゴールドマン証券 4107( 4091)
BNPパリバ証券 3943( 3943)
広田証券 3520( 3520)
インタラクティブ証券 2358( 2358)
フィリップ証券 2052( 2052)
東海東京証券 53( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
松井証券 13( 13)
SBI証券 26( 10)
楽天証券 16( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
フィリップ証券 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース