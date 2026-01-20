「TOPIX先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限4557枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4557枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4557( 4557)
ソシエテジェネラル証券 4351( 4351)
バークレイズ証券 2121( 2121)
JPモルガン証券 1287( 1287)
ゴールドマン証券 1081( 1063)
ビーオブエー証券 971( 971)
サスケハナ・ホンコン 438( 438)
モルガンMUFG証券 336( 336)
BNPパリバ証券 188( 188)
UBS証券 170( 170)
ドイツ証券 124( 124)
日産証券 123( 123)
インタラクティブ証券 96( 96)
HSBC証券 60( 60)
野村証券 57( 57)
シティグループ証券 45( 45)
SBI証券 51( 33)
SMBC日興証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 23( 21)
山和証券 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース