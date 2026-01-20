「日経225先物」手口情報（20日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限4491枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4491枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4491( 4081)
ソシエテジェネラル証券 3103( 3093)
バークレイズ証券 1207( 1207)
JPモルガン証券 510( 510)
UBS証券 457( 457)
サスケハナ・ホンコン 419( 419)
ビーオブエー証券 402( 402)
SBI証券 607( 331)
日産証券 294( 294)
楽天証券 277( 277)
ゴールドマン証券 220( 220)
松井証券 184( 184)
みずほ証券 152( 142)
BNPパリバ証券 186( 132)
三菱UFJeスマート 102( 88)
モルガンMUFG証券 70( 70)
三菱UFJ証券 90( 46)
野村証券 65( 45)
HSBC証券 40( 40)
フィリップ証券 35( 35)
マネックス証券 35( 35)
大和証券 22( 0)
シティグループ証券 20( 0)
SMBC日興証券 20( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 43( 43)
ABNクリアリン証券 27( 27)
松井証券 11( 11)
ドイツ証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
マネックス証券 4( 4)
楽天証券 8( 2)
フィリップ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 68( 0)
BNPパリバ証券 68( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
