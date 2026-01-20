衆議院選挙の公示まで早くも1週間です。異例の与党対決となる広島4区の動きを追いました。



■維新・現 空本誠喜氏

「おはようございます。」

■地元住民

「大変ですね。」

■維新・現 空本誠喜氏

「大変です。」



18日、呉市の祭りに参加したのは、広島4区から出馬を予定する日本維新の会の現職、空本誠喜氏です。



■維新・現 空本誠喜氏

「いつあってもいいようにできるだけ早く準備はしていたが、もう少し時間はほしかった。」





自民党の寺田氏との一騎打ちとなった前回の衆院選。約2千票差で競り勝ち、当選を果たしました。■維新・現 空本誠喜氏「経済力を強くするために中小企業がもっともっと元気に ならないといけない。米と半導体とか自分の専門分野ですからそれをフルに発揮して戦い抜きます」迎え撃つのは日本維新の会と連立を組む自民党です。しかし、候補者の絞り込みが難航しています。広島4区を地盤とする2人が出馬へ意欲を示しており、どちらが公認候補となるか、注目されます。■自民・現（比例中国） 寺田稔氏「寒い中、ありがとうございます。しっかりまたやってまいりますので、よろしくお願い致します。」寺田稔氏は前回、小選挙区で落選し、比例で復活当選しました。■自民・現（比例中国） 寺田稔氏「得票数においてですね、劣後してしまったということは、ずっと私も心の中に思っておりますので、しっかりと政策も訴えてですね、地域創生、また地方創生を進める一つのですね機会にしていきたいと」8回目の当選を目指すベテランは、挑戦者として前回の雪辱を期す覚悟です。■自民・現（比例中国） 新谷正義氏「本年もよろしくお願いします」■地元住民「頑張ってくださいよ」■自民・現（比例中国） 新谷正義氏「変わらず元気でやってまいりたいと思います」自民党の比例現職、新谷正義氏。東広島市で行われた行事に出向きました。■自民・現（比例中国） 新谷正義氏「しっかりと皆さまが生き生きと地域で元気で暮らせるように力を尽くしてまいりたいと思っております。」小選挙区の区割りが変更された前回は比例に回っていました。■自民・現（比例中国） 新谷正義氏「物価高、人手不足、経済的な苦境はまだ続いている ところであります。そして、エネルギー政策、これからの経済においてもエネルギーは欠かすことはできません。そういった政策もしっかり訴えてまいりたいと思います。」このほか小規模事業政策なども進めたいとしており、小選挙区で戦う意欲を示しています。■国民・新 鍋島勢理氏「おはようございます。おはようございます。」国民民主党から立候補を予定するのは、新人の鍋島勢理氏です。18日、街頭に立ちました。■国民・新 鍋島勢理氏「正直もう準備全然間に合ってなくてですね毎日バタバタしながら準備をやっているところです。」現在、東広島市議を務めており、地域福祉や中小企業支援などに取り組んできた実績をアピールします。■国民・新 鍋島勢理氏「4区は、ものづくりや農林水産業に従事しておられる方が非常に多くいるので、例えば価格転嫁や公正取引だったりとか中小企業の事業者の皆様をしっかりと後押しできるような政策を進めていきたい」連立を組む与党候補などが争う広島4区。衆議院選挙は1月27日に公示、2月8日に投開票されます。【2026年1月20日 放送】