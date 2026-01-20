『夫に間違いありません』”一樹”安田顕、ラストの告白に衝撃「まだ3話なのに」「エグい展開やったな」【ネタバレあり】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第3話が19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】“栄大”山崎真斗と仲良くラーメンを食べる”光聖”中村海人
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
夫・一樹と共謀し、聖子から500万円をだまし取ろうとするキャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）。聖子は「夫とはもう会ってほしくない」と言い放ち、2度と夫には近づかないと誓わせる。しかし、一樹は瑠美とかげで会い続け、聖子の保険金をだまし取ろうとする瑠美に協力する。聖子にさらに100万円を要求していた瑠美だが、「何回もやり取りするのが面倒くさい」を理由に、金額を700万円に釣り上げようとする。
瑠美に協力し続ける一樹だったが、店の前で、男性と一緒にいる瑠美を見てしまう。瑠美は男と一緒に店を出すことを約束しており、「頭金は私が用意する。700万円は入る予定」と言う。瑠美から「一緒に店を出すためのお金」と説明されていた一樹は自分が騙されていたことに気付く。
一方、嘘を重ねることは間違いだと気付いた聖子は家族に置き手紙を残し、警察署に出頭しようとする。しかし、そんな中、一樹から「瑠美を殺しちゃった」という衝撃の電話を受ける。
ラストの衝撃の展開に「え、てかまだ3話なのにこの詰み具合!?」「ラストの衝撃的な展開に情緒おかしいです」「もう重すぎて…うん…」「3話にして怒涛の中々エグい展開やったな」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで見逃し配信中。26日午後10時終了予定。
