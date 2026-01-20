ナオト・インティライミ、清塚信也との共演で代表曲「今のキミを忘れない」新バージョンを配信リリース
シンガー・ソングライターのナオト・インティライミのニューアルバム『REBOOT』の収録曲「今のキミを忘れない（REBOOT ver.）」に、ピアニスト・清塚信也が参加することが決定した。同曲は21日に先行配信される。
【画像】ナオト・インティライミ「重大発表」コロンビアのインディーレーベルと契約（報告全文）
デビュー15周年を迎えたナオトは、2月4日に再レコーディングアルバム『REBOOT』のリリースと、同日開催の記念ライブ『ナオト・インティライミ 15th Anniversary Special Live "REBOOT"』を控えるなど、精力的な活動を展開している。
「今のキミを忘れない（REBOOT ver.）」は、2011年に発売されたナオトの4枚目のシングルで、大切な人との別れや卒業ソングとしても親しまれてきた代表曲の新バージョン。清塚を迎え、ピアノとナオトのボーカルのみという、歌詞の世界観をより深く味わえるアレンジに仕上がっている。
あわせて、『REBOOT』の収録曲順が発表され、全曲のティザー映像もYouTubeで公開された。これまでタイトルのみ明かされていた楽曲の“REBOOT”の姿が映像で確認できる。
さらに、先日BSフジにて放送された特別番組『ナオト・インティライミ HISTORY LIFE IS A JOURNEY』が、フジテレビにて21日深夜（深2：40〜深3：40）に放送される。音楽と旅を軸に歩んできた波乱万丈のキャリアをじっくりと語るインタビューと、これまで行ったライブの中から選りすぐりのライブ映像、そして初公開となるコロンビアでの活動風景などで構成された、見応えのある番組となっている。
なお、ナオトは18日、コロンビアのインディーレーベルと契約したことも発表し、こちらも話題を集めている。
■アルバム『REBOOT』CD収録曲
M01. タカラモノ〜この声がなくなるまで〜（REBOOT ver.）
M02. ありったけのLove Song（REBOOT ver.）
M03. 恋する季節（REBOOT ver.）
M04. Brave（REBOOT ver.）
M05. いつかきっと（REBOOT ver.）
M06. 君に逢いたかった（REBOOT ver.）
M07. 今のキミを忘れない（REBOOT ver.）
M08. 愛してた（REBOOT ver.）
