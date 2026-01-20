SMAの50周年記念ライブイベントが開催決定 女王蜂、ナナヲアカリ、スカパラは奥田民生、細美武士、LiSAを迎えたステージに
2024年に創立50周年を迎えた芸能プロダクション、ソニー・ミュージックアーティスツ（以下、SMA）が、4月5日に東京・Zepp Hanedaで一夜限りのスペシャルイベント『The King's Journey』を開催すると発表した。
同イベントには、女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラの3組が出演。ジャンルや世代を超えた、これまでにない組み合わせによる共演が実現する。東京スカパラダイスオーケストラは、ゲストボーカルとして奥田民生、細美武士、LiSAの3名を迎えた豪華なコラボパフォーマンスを予定している。
創立50周年という大きな節目を迎え、SMAがこれまで培ってきた歴史と、現在進行形の音楽シーンを体現する同公演。タイトル『The King's Journey』には、挑戦と進化を続けてきたSMAの歩み、そしてこれから先へと続く新たな旅路への想いが込められている。
チケットの最速先行受付は、きょう20日よりスタートしており、詳細は公式サイトおよび各出演アーティストの公式情報で確認できる。
■SMA presents『The King's Journey』
会場：東京・Zepp Haneda
日付：4月5日（日） 午後4時開場／午後5時開演
出演：女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラ（ゲストボーカル：奥田民生、細美武士、LiSA）
