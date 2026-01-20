Ý¯ºä46¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤ÇÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹¡¡ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡Ú¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡Ý¯ºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢20Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤«¤é¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤¹¤ëÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Âç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜºî¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸·èÄê»þ¤Î¶Ã¤¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥í¥±Ãæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¡Û¼«Ëý¤ÎÈþµÓ¤âÈäÏª¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¾¾ÅÄÎ¤Æà
¢£1st¼Ì¿¿½¸·èÄê¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±´ü¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢Æ±´ü¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¸åÇÚ¤ÎÀÐ¿¹Íþ²Ö¤«¤é¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È°ì½ï¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿Í¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢³¹¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û½éÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤¿¤Î¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é²æËý¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥à¡¼¥ë³¤ä²´éÚ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤Á¯¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¡¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¿©¤Ù¤¿¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡£½À¤é¤«¤µ¤ÈÀÖ¿È¡¦»é¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¥í¥±¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡½¡½¥í¥±Ãæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û»£±Æ¤¬ËèÆü³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢1Æü¤¬²á¤®¤ë¤Î¤¬ËèÆü¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½¼¼Â¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢²¿¤«¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Æ¿²Ë·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥É¥¢¤ò¥³¥ó¥³¥ó¤µ¤ì¤Æµ¯¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é10Ê¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛÌó1¥ö·îÁ°¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤äÇØÃæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¥â¥ê¥â¥ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ï²æËý¤·¤Æ¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛµÓ¤Ï¼«¿®¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Ï¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»£±Æ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤ÆºÇ½é¤Î»£±Æ¤¬¿åÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¼Ì¿¿½¸¤ÇÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹
¡½¡½»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥¹¥Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Î¼«Ê¬¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤â¸«¤é¤ì¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¼Ì¿¿½¸¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤ê¤Ê¡Ë
1999Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡ÖºäÆ»¹çÆ±¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ý°ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2022Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡ÙÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ä¤¶¤Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¡Û¼«Ëý¤ÎÈþµÓ¤âÈäÏª¡ªÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¾¾ÅÄÎ¤Æà
¢£1st¼Ì¿¿½¸·èÄê¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±´ü¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Ï¤É¤³¤«¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤Ï¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¥ê¥ó¥´¤ò2¤Ä»ý¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢Æ±´ü¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¸åÇÚ¤ÎÀÐ¿¹Íþ²Ö¤«¤é¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È°ì½ï¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¿Í¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢³¹¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û½éÆü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡¢¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤¿¤Î¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤é²æËý¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥à¡¼¥ë³¤ä²´éÚ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤Á¯¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥ï¥¤¥ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤Æ¡¢ÎÁÍý¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¿©¤Ù¤¿¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡£½À¤é¤«¤µ¤ÈÀÖ¿È¡¦»é¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡×¥í¥±¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡½¡½¥í¥±Ãæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û»£±Æ¤¬ËèÆü³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢1Æü¤¬²á¤®¤ë¤Î¤¬ËèÆü¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤â¤¦¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½¼¼Â¤·¤¿¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢²¿¤«¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Æ¿²Ë·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥É¥¢¤ò¥³¥ó¥³¥ó¤µ¤ì¤Æµ¯¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é10Ê¬¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛÌó1¥ö·îÁ°¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤äÇØÃæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½÷À¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¥â¥ê¥â¥ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ï²æËý¤·¤Æ¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡ÛµÓ¤Ï¼«¿®¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Ï¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»£±Æ¤Ë¤â½éÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¤Ï¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¸½ÃÏ¤ËÃå¤¤¤ÆºÇ½é¤Î»£±Æ¤¬¿åÃå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¼Ì¿¿½¸¤ÇÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹
¡½¡½»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¥¹¥Ã¤ÈÈ´¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤Î¼«Ê¬¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤â¸«¤é¤ì¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¼Ì¿¿½¸¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¾¾ÅÄ¡Û´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢»ä¤È°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¤Þ¤Ä¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê¤Þ¤Ä¤À¡¦¤ê¤Ê¡Ë
1999Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¡ÖºäÆ»¹çÆ±¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ý°ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£2022Ç¯¡¢Ý¯ºä46¤Î2ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡ÙÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ä¤¶¤Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£