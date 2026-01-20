Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢°æ¾åË§Íº¤È½é¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÈÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÈÖÁÈ¡ØÆ²ËÜ¸÷°ì¡ß°æ¾åË§Íº¡¡INTERMISSION¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Î¹Àè¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎËÜ¾ì¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡£2¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë-µ³»ÎÊª¸ì-¡Ù¤Î¸Î¶¿¤ò¤á¤°¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë -µ³»ÎÊª¸ì-¡Ù²»·î·Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢°æ¾åË§Íº¡¢¾åÇòÀÐË¨²»
¡¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò3·î7Æü¿¼Ìë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØÆ²ËÜ¸÷°ì¡ß°æ¾åË§ÍºINTERMISSION¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯3·î7Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ëè½µÅÚÍË¸áÁ°0»þ¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë ¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤É°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿2¿Í¡£¥í¥ó¥É¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î±é·à¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡Ö¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥¨¥ó¥É¡×¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¹Ô¤Àè¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¡¢Ã»¤¯¤âÇ»¤¤2¿Í¤Ã¤¤ê¤Î»þ´Ö¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÁÇ´é¤âÇÁ¤¸«¡£¼ò¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ²ËÜ¤È°æ¾å¤Ï¡¢·à¾ìÊ¸²½¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ñ¥Ö¥Ð¡¼¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¿¿·õ¥È¡¼¥¯¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÁÇ´é¤âËþºÜ¤ÇÂ£¤ë¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¿ÍÀ¸¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ¹¤Ë¸þ¤«¤¦2¿Í¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£Æ²ËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö±é·à¤¬À¹¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëË§Íº¤¯¤ó¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°æ¾å¤Ïº£²ó¤ÎÎ¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁêËÀ¤ÎÆ²ËÜ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡ª¡×¤È¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢§Æ²ËÜ¸÷°ì
¡½¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë§Íº¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¤·ÁÇ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é·à¤¬À¹¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëË§Íº¤¯¤ó¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤ª2¿Í¡¢Î¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Ò¤È¤³¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¢§°æ¾åË§Íº
¡½¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¸÷°ì¤¯¤ó¤ÈÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¾ì½ê¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë·à¾ì¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¡ª´¥ÇÕ¤â¤Ç¤¤ë¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤ª2¿Í¡¢Î¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Ò¤È¤³¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç»×¤¦Â¸Ê¬¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤â¡£
