『逃げ釣り』4月放送 キービジュアル＆メインPV公開 OPテーマはHoneyWorks feat.鈴木愛理【コメントあり】
テレビアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』が4月に放送されることが発表され、キービジュアルとメインPVが公開された。あわせて、オープニングテーマはHoneyWorks feat.鈴木愛理「誓いはキュンと。」に決定した。
【場面カット】動揺しすぎ！頬を真っ赤に染めたマリーア
本作は、ももよ万葉氏・三登いつき氏が手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣氏が手掛ける同名コミックス（マンガUP！）で展開されている、シリーズ累計100万部突破した武闘派令嬢による婚活ラブコメディ。
キービジュアルは、ムーロ王国の公爵令嬢であるマリーアを中心に、隣国ルビーニ王国の第一王子レナート、遠縁の親戚で公爵令嬢のアイーダ、ルビーニ王国第二王子のプラチド、レナート王子の側近ライモンドらの姿が明るい表情とともに描かれている。
メインPVは、最新映像も収められた。武闘派令嬢である型破りなヒロイン・マリーアが巻き起こす、賑やかでパワフルな日常が楽しめる。個性的なキャラクターたちが見せるコミカルな表情や、王子との恋も動き出すドラマティックなシーンも収録された。
オープニングテーマに決定したHoneyWorks feat.鈴木愛理「誓いはキュンと。」は、明るくポジティブな主題歌で作品世界を魅力的に彩る。メインPVでは、オープニングテーマの一部が初解禁。HoneyWorksは「元気いっぱいで、キュンキュンで、ちょっと懐かしさや切なさもあるサウンドを楽しんでください」とコメント。鈴木は「1度聴いたら忘れられない、そういうフレーズがたくさん盛り込まれた曲になっています」と期待を込めた。
■HoneyWorksコメント
この度はテレビアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のオープニングテーマを担当させていただき、本当にありがとうございます。天真爛漫なマリーア！周囲を巻き込んで目まぐるしく物語が展開していくので、そんなイメージを楽曲に反映できるように意識して制作していきました。元気いっぱいで、キュンキュンで、ちょっと懐かしさや切なさもあるサウンドを楽しんでください。今回、ボーカルを担当していただいた鈴木愛理さんの歌声も沢山の表情を見せてくれます。最高の歌と共に物語の幕開けを彩る一曲として、ぜひお楽しみください。
■鈴木愛理コメント
テレビアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』オープニングテーマを担当します、HoneyWorks feat.鈴木愛理より鈴木愛理です。今回オープニングテーマを担当できるということで、お話をいただいたとき、すごくうれしい気持ちでいっぱいでした。HoneyWorksさんの手掛ける楽曲を何度かカバーさせていただいたことがあったので、今回はこのアニメの世界観とHoneyWorksさんの作る世界観に合わせた歌声を使ってレコーディングをさせてもらいました。「誓いはキュンと。」ということで、1度聴いたら忘れられない、そういうフレーズがたくさん盛り込まれた曲になっています。アニメのポップな感じや、少しエレガントな雰囲気を感じ取ってもらえるかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
