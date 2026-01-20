ÁÄ¹ñ¡ÖÆÍÁ³Î¢ÀÚ¤ê¡×¤È¾×·â¹¤¬¤ë¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê¡¢¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Ë
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¡Öµö¤»¤Ê¤¤Î¢ÀÚ¤ê¡×¡Öº²¤òÇä¤Ã¤¿¡×¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ê¥¹¥¯¥ó¡Ê23¡Ë¤¬¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò2·î¤Ë¹µ¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤ÏÂ³¤¯¡£¿¿°Õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤¬²¼¤·¤¿ÆÍÁ³¤Î·èÃÇ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤¬22Ç¯¤Ë°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤òÀë¸À¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½£¤Î½£ÅÔ¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯½Ð¿È¡£14Ç¯¤ËÅìÉôÊ¶Áè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·Îý½¬¤òÂ³¤±¤¿¡£21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢25Ç¯5·î¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¤Çº®¹çÃÄÂÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤Î²Æ°Ê¹ß¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¤Ë°ÜÆ°¡£Æ±12·î½é½Ü¤Ë¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î¼èÆÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥³¡¼¥Á¤äÎý½¬´Ä¶¤òÈãÈ½¡£°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤òÈóÆñ¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£