◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日 両国国技館）

左肩に不安を抱える横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は結びで西前頭4枚目の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に取り直しの末に敗れて3連敗。6勝4敗となった。最初の相撲は土俵際での投げの打ち合いで同体となり取り直し。取り直しの一番では大の里が先手を取って攻め込んだが、いなされて崩れ、押し出された。大の里の3連敗は24年初場所以来で、横綱になってからは初めて。熱海富士は前日の豊昇龍戦に続き２日連続の金星で勝ち越しを決めた。

左膝に不安を抱える横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は小結・王鵬（25＝大嶽部屋）を上手出し投げで下して連敗を止め、7勝3敗とした。

新大関で昨年九州場所から連続優勝を狙う安青錦（21＝安治川部屋）は東前頭3枚目の隆の勝（31＝常盤山部屋）を押し出して、デビューから14場所連続の勝ち越しを決めた。隆の勝の攻めをしっかりとこらえ、最後は腕をたぐりながら追い詰め力強く押し出した

大関経験者の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に寄り切りで敗れ2敗に後退した。琴桜に先に左上手を取られると、粘りも及ばずに寄り切られた。

2敗同士の対戦となった西前頭7枚目の藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）と東前頭14枚目の獅司（29＝雷部屋）の対戦は獅司が勝って、給金を直した。立ち合い低い体勢で当たって圧力をかけると、藤ノ川の肩すかしにも柔軟に対応。最後は右手で力強く土俵の外へ押し倒した。

同じく2敗同士の対戦となった初顔合わせの西前頭12枚目・阿炎（31＝錣山部屋）と西前頭16枚目・欧勝海（24＝鳴戸部屋）の対戦は、阿炎が制して勝ち越しを決めた。立ち合いで左前みつを取られたが、すぐにかち上げて切っていなすと、土俵際で突き落としが決まった。

10日目を終えて1敗がいなくなり、8勝2敗で安青錦、霧島、熱海富士、阿炎、獅司が並んだ。