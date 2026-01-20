大相撲初場所

大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。19日に行われた九日目、珍しい決まり手が生まれた取組が話題に。ABEMAで中継解説を務めた元力士も「何になるんだろう」と頭を悩ませた。

注目されたのは関脇・霧島（音羽山）が前頭2枚目・宇良（木瀬）を下した一番。立ち合い、低く潜り込むように攻めた宇良に対し、霧島が前に出て応戦。すると宇良は、まるで伝え反りをするかのような不思議な体勢に。そこから霧島の左腕を掴みながらぐるりと一回転し、両者もつれ合うように土俵へ転がった。

反り技から腕を抱える宇良の動きが激しく、審判も判断に迷うような珍しいシーン。ABEMAで実況を務めた舩山陽司アナウンサーは「決まり手はどうなるんでしょうか」と驚きのリアクション。解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方も「うわ、これ何になるんだろう」と困惑していた。

それでも「最後、捻りながらとったり気味というか。とったり気味なんですけど、いかなかったんで、逆とったりにも見える」と予想。場内では「決まり手は逆とったり」とアナウンスされ、客席からどよめきが起きた。見事的中させた荒磯親方は「ほら、当たったでしょ！褒めてください、みなさん！」と自画自賛。ネット上では視聴者から「何それ」「どういうことｗ」「今のなんだ」といった反応が上がっていた。



