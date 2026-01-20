元乃木坂46新内眞衣、オーバーサイズジャケットから美脚スラリ「スタイル良すぎ」「舌ペロやばい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46で女優・タレントの新内眞衣が1月20日、自身のInstagramを更新。ジャケットから美しい脚が伸びるオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂「破壊力すごい」ファン悶絶の舌ペロ×美脚ショット
新内は「バースデーイベントありがとうございました」と感謝を綴り、イベントの様子を報告。「東京モード学園さんとコラボしてファッションショーをやったり」とパープルの個性的な衣装を纏ったショットを公開したほか、グレーのオーバーサイズジャケットに黒のロングブーツを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「モノトーンも似合う」「美しい脚に釘付け」「舌ペロやばい」「お誕生日おめでとう」「破壊力すごい」「世界一綺麗です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
