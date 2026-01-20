新内眞衣（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】元乃木坂46で女優・タレントの新内眞衣が1月20日、自身のInstagramを更新。ジャケットから美しい脚が伸びるオフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆新内眞衣、イベントオフショットで美しい脚を披露


新内は「バースデーイベントありがとうございました」と感謝を綴り、イベントの様子を報告。「東京モード学園さんとコラボしてファッションショーをやったり」とパープルの個性的な衣装を纏ったショットを公開したほか、グレーのオーバーサイズジャケットに黒のロングブーツを合わせたコーディネートでは、スラリと伸びた美しい脚を見せている。

◆新内眞衣の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「モノトーンも似合う」「美しい脚に釘付け」「舌ペロやばい」「お誕生日おめでとう」「破壊力すごい」「世界一綺麗です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

