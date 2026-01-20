「いろんな洋服に合う万能選手！」【無印良品】40・50代におすすめ♡「ワッフルロンT」

毎日コーデを考えるのが大変……。そんなときの救世主になるのが、着まわしやすいシンプルなTシャツ。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、1枚あれば手放せなくなるかも。今回は【無印良品】好きのインフルエンサー@marin_vvvさんが「いろんなお洋服に合う万能選手」と太鼓判を押すアイテムをご紹介。ミドル世代に似合う洗練されたデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

表情のあるワッフル生地のTシャツでこなれ見え

【無印良品】「紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック長袖Tシャツ」\1,990（税込・セール価格）

立体的なワッフル生地がアクセントになり、シンプルながらも存在感を放つTシャツ。シックなモノトーンカラーを揃えており、ミドル世代の毎日コーデにぴったり。アイテム名のとおり「洗濯後も乾きやすい」（@marin_vvvさんコメントより）ほか、UVカット機能も付いているので紫外線が気になる春先まで活躍するかも。ジャンスカと重ね着すれば、カジュアルさと女性らしさを両立したこなれコーデに。

シンプルなワンツーでもサマになる程よい厚み

こちらは色違いの白を着用。程よい厚みのあるワッフル生地のTシャツは、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。ゆったりとしたシルエットなので、だらしなく見えないようタックインでメリハリをつけるのが◎ 落ち着いた雰囲気のカラーで統一するのも、大人っぽく仕上げるコツ。モノトーンコーデの地味見えを回避したい人は、足元に柄物のシューズを投入するのがおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M