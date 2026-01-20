カマたく、人中短縮＆眉下切開整形のビフォーアフター公開「印象ぜんぜん違う」「努力がすごすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】インフルエンサーのカマたくが1月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。美容整形のビフォーアフターを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー、別人級の整形ビフォアフ
1月11日の投稿で、人中短縮と眉下切開をしたことを報告していたカマたく。ウンタイム中に撮影した腫れた顔や傷跡を披露していた。
この日の投稿では「人中短縮 眉下切開 手術前 手術直後 術後9日経過←なう」とつづり、術前後の比較ショットを公開。まだ傷跡は残っているものの、顔の変化がわかるカットとなっている。
この投稿にファンからは「印象ぜんぜん違う」「雰囲気変わった」「とっても素敵です」「ダウンタイムお疲れ様です」「努力がすごすぎる」と反響が寄せられている。
カマたくは、Xのフォロワー数137万人を超える人気インフルエンサー。日々のイライラなどを軽快な口調で語り倒す切れ味鋭いトークが人気を博している。りょう、ゆーじとともに運営するYouTubeチャンネル「3人勘女」は登録者数52.6万人を誇る（1月13日時点）。（modelpress編集部）
