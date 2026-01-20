怪我なく紅白戦などほぼフルメニューで参加「まず、ピッチに立つことが大事」

カズに笑顔が戻ってきた。

FW三浦知良（58）が加入したJ3の福島ユナイテッドFCは1月20日、静岡・御殿場キャンプを本格始動。カズは1時間半の午前練習から軽快な動きをみせた。JFLのアトレチコ鈴鹿に所属した昨年はシーズン前から怪我に苦しんだが、今年はここまで順調な仕上がり。2月7日の「百年構想リーグ」開幕に向けて「いい感じで来ている」と満足そうに話した。

キャンプ初日の19日はチームバスの遅れもあって軽く体を動かしただけだったが、この日からは午前と午後の本格的な2部練習がスタート。地元静岡の御殿場は「子どものころ遊びにきたけれど、台風だった」と笑わせて「ピッチコンディションもいいし、ホテルもすばらしい。環境的にはストレスなくやれている」と充実ぶりを口にした。

昨年の開幕前は自主トレから保有権を持つ横浜FCのキャンプに参加したが、怪我もあって満足な練習できないままシーズンを迎えた。今年は自主トレから予定通りに練習を消化。シーズン開幕後も別メニュー調整だった昨年に対し、今年は10日のチーム合流から紅白戦などほぼフルメニューで参加している。

就任3年目の寺田周平監督（50）の目指す「攻撃サッカー」も楽しそう。「戦術的にもこれまでとは違うので、チームの基準に近づけるようにやりたい」と意欲をみせながら、選手の距離感を重視し、細かなパスで崩していくテクニカルなサッカーに「僕も攻撃が好きなので」と話した。

もちろん、5年ぶりのJリーグ復帰で試合出場が簡単ではないのも確か。練習の中心となるミニゲームでも見せ場は決して多くない。それでも、ゴール前のこぼれ球に反応して得点を決めれば報道陣が沸き、チームも活気づく。「カズさんのひと声でチームが盛り上がる。いい影響を与えてくれています」と寺田監督も“カズ効果”を口にする。

22日には初の対外試合として静岡産大との練習試合が行われる。寺田監督は「時間は制限があるけれど、怪我人以外は全員出す」と話しており、カズも出場予定。「まず、ピッチに立つことが大事」。プロ41年目、苦しんだ40年目を乗り越えて、開幕への準備は順調に進んでいるようだ。

（荻島弘一）（荻島弘一/ Hirokazu Ogishima）