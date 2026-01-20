ニコール・キッドマンと離婚したキース・アーバン、新恋人と噂されたカントリーシンガーが否定「バカみたい」
ニコール・キッドマンと離婚が成立したばかりのキース・アーバン。彼と同棲が報じられたカントリー歌手のカーレイ・スコット・コリンズが、この噂を否定した。
【写真】キース・アーバンと同棲が報じられるも否定したカーレイ・スコット・コリンズ
JustJaredによると、カーレイは2025年に開催されたキースのワールドツアー『High and Alive』でオープニングアクトを務めた新人カントリー歌手だそう。彼女はインスタグラムストーリーズにて、「キース・アーバンが恋人カーレイ・スコット・コリンズと同棲？ 離婚をうけ新しい噂」という見出しのスクリーンショットをシェアし、「皆、これは完全にバカみたいだし、事実じゃないよ」と否定したという。
なお、2006年に結婚したキースとニコールの破局が報じられたのは、現地時間9月29日のこと。「別れを望んでおらず、関係を修復しようとしていた」と伝えられたニコールは、この翌日30日に自ら離婚を申請。今月初めに離婚が成立し、ニコールの求めが認められ、17歳のサンデー・ローズ、14歳のフェイス・マーガレットの主な親権は彼女が持つこととなった。2人はすでに「夏の初めから」別居していたといい、キースに女性の影がちらついていたとする報道もあった。
引用：「カーレイ・スコット・コリンズ」インスタグラム（＠karleyscottcollins）
