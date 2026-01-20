高知県内の生命保険会社が加盟する団体が、2026年も、社会貢献の一環として、県内の社会福祉団体などに福祉巡回車両や助成金を贈りました。



県内18の生命保険会社で作る生命保険協会・高知県協会は、地域の福祉活動に役立ててもらおうと毎年、職員から募金を集めて、県内の社会福祉団体などに、地域の巡回で使う車両や助成金を贈っています。



1月20日は、高知市の自動車販売店で贈呈式が行われ、香南市の社会福祉協議会に巡回用の軽自動車1台が贈られました。

また、助成へ応募のあった31件のうち、障害者支援団体やこども食堂など9つの団体にも、パソコンや食材、AEDなどの購入費として助成金あわせて100万円が贈られました。



香南市社会福祉協議会・真嶋清重 副会長

「今回こうした素晴らしい車をいただき本当にうれしく思ってる。大切にそして安全に 香南市の隅々を走ってて頂いて地域の方々の生活を支えていきたいと思う」



協会が、これまでの35年間で、県内市町村の社会福祉協議会に贈った福祉巡回車両は、これで65台になり、贈られた車は地域の福祉活動に役立てられているということです。