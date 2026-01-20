ダイワメジャーと聞いて、真っ先に思う言葉といえば「のど鳴り」。正式名称は「喘（ぜん）鳴症」と言われ、咽頭口が狭くなり、当然、空気の入りが悪くなるから競走能力にも影響する病気だ。３歳夏に発症して、引退を考えるほど深刻だった。私もぜんそくの持病を持ち、ダイワメジャーの気持ちはよくわかっていた（つもり）。だが、想像を絶する走りだったのだ。

手術によって改善されたが、親しくさせていただいた同馬の調教担当・飯田直毅助手とトレセンで顔を合わせるたびに「のどはどう？」と聞けば「鳴ってますよ」と。気になるので、これがあいさつ代わりでもあった。だが、それはつまり、完治していなかったということだ。

それでいて…。獲得したＧ１タイトルが０６年天皇賞・秋など５つ。長距離の有馬記念でも２年連続３着と健闘するなど、マイル戦にとどまらない活躍をした。ある人が言っていた「のどが鳴っていなかったら、どれだけ走ったんだろうなぁ」という言葉がいまでも忘れられない。

産駒は重賞５５勝。Ｇ１も１１勝した。それは、ダイワメジャーのたぐいまれな身体能力を示している。産駒で後継馬の一頭・アドマイヤマーズは種牡馬として、すでにＧ１馬（エンブロイダリー＝２５年桜花賞、秋華賞）の父となっている。ダイワメジャーの血はまだまだ走り続ける。

（９０年〜２２年競馬担当、春木 宏夫）