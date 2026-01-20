◆サッカー▽練習試合 清水２（２―０、０―１、０―０）１北九州（２０日、鹿児島・鹿児島ふれあいスポーツランド）＝４０分×３本

Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ６日目の２０日、鹿児島ふれあいスポーツランドで、Ｊ３北九州と今季初の実戦となる練習試合（４０分３本）を行い、２―１で勝利した。今季就任した吉田孝行監督の新体制で、対外試合初白星を挙げた。

Ｊ１神戸でリーグ２連覇を成し遂げた指揮官は、ピッチ際から大きな声で細かく指示を飛ばした。基本布陣は「４―３―３」。守備時には「４―４―２」に可変するシステムを採用した。１本目７分、ＦＷ北川航也の右クロスに、ＭＦカピシャーバが頭で合わせて幸先よく先制。３６分にはＭＦ松崎快が左足で追加点を奪い、主導権を握った。２本目３６分に１点を返されたものの、その後は失点を許さず、逃げ切った。

新体制初の実戦を終えた吉田監督は「いい部分も出たし、やらなきゃいけない部分も出た」と冷静に総括。「１本目はクロスも多く、守備でも大きく崩される場面は少なかった。自分たちがやろうとしていることは、かなり出たと思う」と一定の手応えを口にした。

一方で、メンバー変更後はポジションの立ち位置が不安定になる場面も散見された。「特に若い選手には、しっかり教えていかないといけない」と課題にも言及。１点目の場面については、北川の動き出しを評価した一方で、「同カテゴリーの相手を想定すれば、より速い攻撃が必要になる」と指摘した。

キャンプ最終日の２４日には磐田と静岡ダービーを行い、帰静。明治安田Ｊ１百年構想リーグは２月８日、名古屋との開幕戦を迎える。「きょう出た反省点を修正することも大事だが、同時にケガをしないようコンディションを上げていくことも大切。両面で取り組んでいきたい」と語った。