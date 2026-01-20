Ëè·§¹îºÈ¡¡¼ç±éºî¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÆñÉÂ¤ÎÀÄÇ¯¤òÇ®±é¡¡¡Ö¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×¡¡23Æü¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËè·§¹îºÈ¡Ê38¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¡Ê´ÆÆÄ¹â¶¶È¼ÌÀ¡Ë¤¬23Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÇ®±é¡£Ì¿¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËè·§¤Ï¡Ö»à¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤È¤é¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë
¡¡±Ç²è¤Ï°å»Õ¤Çºî²È¤ÎÄ¹ÈøÏÂ¹¨»á¡Ê67¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¡Ö°Â³Ú»àË¡°Æ¡×¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Î¤â¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤äÀ¸¤È»à¡¢°¦¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëè·§¤¬½Ð±é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½é²Æ¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±éºî¡Ö¡Ø¶ÍÅç¤Ç¤¹¡Ù¡×¤È2ËÜÆ±»þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡24Ç¯7·î¤«¤é»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¡Ø¶ÍÅç¤Ç¤¹¡Ù¡×¤Ï¡¢¼Âºß¤·¤¿»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦¶ÍÅçÁïÌò¡£¡Ö2ºî¤È¤â¤È¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¶ÍÅç¡½¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤â»÷¤¿¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆñÉÂÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¼òÆ÷¾ÏÂÀÏºÌò¤òÌ³¤á¤¿¡Ö°Â³Ú»à¡½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þÂå¤âÇ¯Îð¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»à¤ä°Â³Ú»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÍý²ò¼Ô¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ë½÷À¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢°Â³Ú»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÂÎ¸³¤ò½ñÀÒ¡Ö»ä¤ÎÌ´¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç°Â³Ú»à¡¡ÆñÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿»ä¤¬»à¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤¿»°½½Ç¯¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¤¯¤é¤ó¤±¤µ¤ó¡£6ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢Ëö¾¿¿À·Ð¤¬½ù¡¹¤ËËãáã¤·¤Æ¤¤¤¯ÆñÉÂCIDP¡ÊËýÀ±ê¾ÉÀÃ¦¿ñÀÂ¿È¯¿À·Ð±ê¡Ë¤òÈ¯¾É¡£2019Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç°Â³Ú»à¤ò»î¤ß¤¿¤¯¤é¤ó¤±¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Àµ²ò¡×¤È¸À¤ï¤ì³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÍÅç¡½¡×¤â¡Ö°Â³Ú»à¡½¡×¤âÆ±¤¸¹â¶¶´ÆÆÄ¡£¡Ö¶ì¤·¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤¤ÈÉÂµ¤¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é¤¸¤¿¾ÏÂÀÏºÆÃÍ¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ëè·§¤Î»×¤¤¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Û¤«¤Î¼ã¼Ô¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤ÏÇÙ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡£
¡¡¾ÏÂÀÏº¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ï¡¢Ì¿¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤éÎÐ¿§¤ÎÉ½»æ¤ÎÂæËÜ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¥·¡¼¥ó56¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËè·§¤È°å»Õ¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£Ëè·§¤¬¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢ÀäË¾¤Ë¤â2¼ïÎà¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡©°Å¤¤ÀäË¾¤ÈÌÀ¤ë¤¤ÀäË¾¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÀäË¾¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÀäË¾¡£°ìÊý¤Ç°Å¤¤ÀäË¾¤ÏÄ¹¤¤Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡£¤¯¤é¤ó¤±¤µ¤ó¤¬Ãø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ø»à¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÄÌ¤º¤ë¥»¥ê¥Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡40Ê¬¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò¼ã¤¤¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç½µ¤Ë5ËÜ¤º¤Ä¡¢¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤Çµìºî¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿Ëè·§¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤Ï¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÂ¸ºß¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÉ¬¤º°ìÅÙ»à¤Ì¤â¤Î¡£»à¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ã¤¤¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¾Íè¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¿¤«¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
