明治 冬限定大人向けエッセルが進化 苦みを効かせた4層仕立て

明治は「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズから、冬季限定の新商品「同 とことんショコラ」と「同 とことん珈琲」を発売する。シリーズ4年目となる今年は従来よりも苦みを強め、甘味以外の風味を際立たせることで、大人向けの味わいを一段と高めた。

「とことんショコラ」は1月27日からCVSで先行発売し、2月9日から全経路で期間限定発売する。「とことん珈琲」は2月9日から全国で期間限定発売する。内容量はいずれも172ml、希望小売価格は税込291円。

「大人ラベル」は“大人の放課後、充実アイス”をコンセプトに、アイスと具材を組み合わせた4層構造が特長。「同 とことんショコラ」は、ビターチョコアイスとコクのあるチョコアイスでブランデー香るチョコソースを挟み、天面にクッキーとチョコレートを敷き詰めた。ビターチョコアイスの苦みを強め、チョコの奥行きを引き出した。

「同 とことん珈琲」は、カフェオレ風アイスとエスプレッソ風アイスにエスプレッソソースを組み合わせた。天面にはコーヒーリキュールフレーバーで香りづけしたコーヒークッキーをのせ、苦みと香りを際立たせた。