21日(水)以降も冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。22日(木)にかけては山陰から北陸ではまとまった雪が降るおそれがあります。

日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

21日(水)午前9時の予想天気図です。20日から冬型の気圧配置になり、その状態が続きそうです。

22日(木)午前9時の予想天気図ですが、日本海の縦の等圧線の間隔が小さくなっています。北から北西よりの日本海からの風が強まりそうです。

冬型の気圧配置は週末にかけて続く見込みです。そして、上空には強烈な寒気が流れ込みそうです。上空約1500メートルでは、北陸や東北に加え九州や中国地方・四国でも22日にかけて−12度以下とかなり強い寒気がやってきそうです。

21日は、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもありそうです。昼過ぎからは、日本海で風が収束することで雪雲が発生するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響を受けそうです。山陰や近畿北部、北陸の福井県あたりに発達した雪雲がかかりそうです。

22日は、JPCZによる雪雲が山陰など西日本の日本海側に流れ込み、雪の降り方がかなり強まるおそれがあります。北陸や東北日本海側でも雪が降り続くでしょう。

【21日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 20センチ

富山県 山間部 40センチ

石川県 平地 20センチ

石川県 山地 30センチ

福井県 平地 20センチ

福井県 山地 35センチ

【22日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 50センチ

新潟県 山沿い 100センチ

富山県 平地 50センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 40センチ

石川県 山地 70センチ

福井県 平地 40センチ

福井県 山地 50センチ

21日も北陸では冷え込みが厳しく雪が降り続くでしょう。防寒の対策をしっかりとるとともに体調管理などに十分注意をしてください。

金沢では週明けにかけても雪が降り続くでしょう。

冬型の気圧配置や強烈な寒波は若干の強弱の違いはありながらも、数日にわたって続く見込みです。

北陸など日本海側では、持続する大雪に加え、強風や暴風にも注意・警戒が必要になりそうです。地域によっては、今週は発達した雪雲が集中的に流れ込むおそれもあります。最新の気象の情報に注意をしてください。