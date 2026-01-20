¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¹²¬Âç»Ö¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤Î£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¡ÖÀäÂÐ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¡Ä¡×ÃÒÊÛ³Ø±à¡¢µð¿Í¤Ç¶¦Æ®
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¤¬£²£°Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÃÒÊÛ³Ø±à»þÂå¤Î£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¡¢²¬ËÜ¤¬£³Ç¯À¸¡¢¹²¬¤¬£²Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£±£´Ç¯¤Ë¤Ï½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡££²£±Ç¯¤«¤é¤Ï£²Ç¯È¾¡¢µð¿Í¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê°ÜÀÒ¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ØÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ê¼«Ê¬¤â¡ËÀäÂÐÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¼Ô¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃíÌÜÅÀ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¹²¬¼«¿È¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë£Ï£Ð£Ó¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤À¡£µð¿Í»þÂå¤Î²¬ËÜ¤Ï¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿£±£¸¡Á£²£´Ç¯¤Î£·Ç¯´Ö¤Ç¡¢°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¤·¤È¤µ¤ì¤ë£¸³ä¤ò°ìÅÙ¤â²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡££²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î£¹³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¤òµÏ¿¡£¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¡Ë¤½¤ì¡Ê£¸³ä¡Ë¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¡Ê¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ç¡Ë¸«¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Ï²Æì¸©Æâ¤Çµð¿Í¡¦ºäËÜ¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂÇ·â¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼éÈ÷¤ä¹Í¤¨Êý¡£¤Þ¤À¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âµð¿Í»þÂå¤ÎÆ±Î½¤ÈÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿£²£µÇ¯¤ò½ª¤¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤ËÄ©¤à¥×¥í£±£±Ç¯ÌÜ¡£»É·ã¤òÎÏ¤Ë¡¢¥ª¥ê¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡£