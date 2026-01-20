愛知県名古屋市の中川運河に巨大ぴよりん出現！ 「巨大ぴよりんバルーン」設置のためのクラウドファンディングが実施決定
1月20日 発表
ジェイアール東海フードサービスは、オリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念したキャンペーンを実施する。
「ぴよりん」はひよこのような可愛らしい見た目が特徴のプリン。7月1日に誕生15周年を迎えることを記念して様々な取り組みが実施される。この中で商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS（仮称）」の開業に合わせて、メインエントランス前に高さ7メートルの「巨大ぴよりんバルーン」を設置するためのクラウドファンディングが実施されることとなった。
「NAKAGAWA CANAL DOORS（仮称）」は、名古屋市の中川運河に面する場所に開業予定となっているが、巨大なぴよりんのバルーン設置へ向けた取り組みが展開。詳細は3月に告知予定となっている。
