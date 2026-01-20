浅草駅から「浅草寺」を通りすぎ、徒歩13分ほどの場所にある「馬嶋屋菓子道具店」。74年もの間、かっぱ橋の菓子道具店として第一線を走り続けています。店内には、プロ仕様の製菓・製パンの道具や器具がずらり。

抜き型に関しては、およそ1500点以上の品揃え！ スキップフロアの地下1階から2.5階の天井までびっしりと抜き型が吊るされる「クッキータワー」は、圧巻の迫力です。

タワーで気になる抜き型を見つけたら、階段脇のボックスからセルフで取り出すシステム。宝物を探しているような感覚で、ワクワクします。

「どんな道具がよいかわからない」「こんなお菓子が作りたい」という相談には、お菓子作りに精通したスタッフがていねいに答えてくれます。

職人が丹精こめて作った道具を長く使い、愛してほしいという想いから、お手入れ方法などの情報も手厚く伝えるようにしているのだそう。道具への愛情が感じられますね。



「馬嶋屋菓子道具店」では、既製品を扱うだけでなくオリジナル商品も開発。お菓子作りのプロから得たノウハウを生かし、おいしい＆美しいお菓子が作れる道具を揃えています。

昔は職人が手仕事で木型を掘って販売していたのだそう。時代が移り変わり、数年前から始めたのが木型やクッキー型、パン型、焼印などを好きなデザインでオーダーできるサービス。

自分へのご褒美として、オリジナルのクッキー型を作ってもらうことにしました。



ご褒美CHECK!

毎日お菓子の道具にふれているプロに、オリジナルの型を作ってもらえるなんてとっても贅沢！ なんだかおいしいお菓子が焼けそうな気がしちゃいますね。

まずは、作りたいデザインを考え、持ち込みます。今回は店舗でのオーダーでしたが、ネットからの注文もOK。「るるぶ＆more.」のロゴをクッキー型にしたいけれど、どんな形にできるかわからない…ということで、スタッフに相談してみました。

すると「こんな形はどうですか？」という素敵な提案が。こんなに繊細な表現ができるとは思っていなかったので、驚き！ 仕上がりがとても楽しみです。今回は特別に、クッキー型の制作過程を見学させてもらいます。

ステンレス板を切る、曲げる、くっつけるというすべての工程が手作業。折り目に切り込みを入れ、ペンチで曲げる…とひとつひとつの部位をていねいに作りあげていきます。

道具にはそれぞれ癖があり、扱うのが大変なのだそう。これは工場の機械も同じで、その癖を理解し使いこなすのが職人の技。「手作業にも機械にも、人間にしかできないことがあるんですよ」とプロならではのお話も聞けました。

あっという間に見覚えのあるロゴの形に！ あとは外枠とくっつけるだけ。完成間近です。

デザイン案通りのきれいなクッキー型が仕上がりました！ 「＆」の線が重なる部分が繊細に表現されています。「M」の山もきれいな対称で、磨き抜かれた職人技に感動…！

ご褒美CHECK!

クッキー型だけでなく、和菓子木型やパン型、焼印のオーダーも可能。最近は、推しのモチーフやイニシャルを型にする人も多いそう。 自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめです！

お菓子作り好きにはたまらない！ ほかにも魅力的な道具がたくさん

実際に型を使用し、クッキーを焼いてみました！ 伸ばしたクッキー生地に押し当てるだけできれいに模様がつき、完成度の高さに感動。自分だけのクッキー型をいくつも集めたくなりました。※ 今回の場合は税別5000円程度。デザインによって金額が異なります。お見積りは無料です。デザインからの制作は行っておりません。

「馬嶋屋菓子道具店」では、ほかにもお菓子作り好きにはたまらない菓子道具がたくさんあります！ おすすめは、プロ手製のオリジナルクッキー型や「馬嶋屋菓子道具店」特製のカヌレ型だそう。何時間でも居られてしまうほど種類が豊富なので、ワクワクが止まらないはず！ 自分だけの宝物を探しに、ぜひ訪れてみてくださいね。

■馬嶋屋菓子道具店（まじまやかしどうぐてん）

住所：東京都台東区西浅草2-5-4

TEL：03-3844-3850

営業時間：平日 9時30分〜17時30分／日曜・祝日 10〜17時

定休日：なし

Text＆Photo：久保田聡実（vivace）



