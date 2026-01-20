「ピエール マルコリーニ」の新作発表！ ピエール マルコリーニ氏の思いは？



ピエール マルコリーニ氏ご登壇！

2026年1月。世の女性はチョコレート選び・探し・作りに勤しんでいる頃かと思われます。そんな方必見！ ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI（ピエール マルコリーニ）」では、日本上陸25周年のバレンタインコレクションを1月10日より順次発売中です！テーマは“Merci de tout Cœur (心からありがとう)”。日ごろの感謝や伝えられない思いをこのチョコにのせてみてはいかがでしょう？1月9日に開催された、「ピエール マルコリーニ バレンタインコレクション 2026」発表会を取材してきたので、チョコレートのテーマやピエール マルコリーニ氏の思い、そして編集部の実食レポートをお伝えいたします！

ショコラティエ・ピエール マルコリーニ氏にとって“大好きな国”のひとつである日本。規律正しくまじめな日本人、伝統を重んじつつも最先端でもある日本が「恋に落ちるように」好きだと語ります。今回は、日本に着想を得た、15種類にものぼる新作チョコレートを紹介してくれました。

今作のテーマは？

今年のテーマは、「Merci de tout Cœur （心からありがとう）」。日本上陸25周年、ピエール マルコリーニ氏の信頼するチョコレートについてきてくれてありがとうという感謝の思いが込められています。ちなみに、こちらの文字はピエール マルコリーニ氏の直筆とのことです。

新商品を作るにあたって、今回はピエール マルコリーニ氏自らが日本各地に赴いたそう！ 福井県の日本酒、徳島県のスダチ・ユズ、佐賀県の海苔など、日本全国津々浦々の上質な食材に出合ったそうです。日本の食材・自然にリスペクトを示すピエール マルコリーニ氏ならではのチョコ作りです。現地で出会った感動が込められ、ひとつのチョコレートに背景が生まれました。

今回試食したのは計7品。コレクションのラインナップとともに、実食レポ付きでご紹介します。

コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン

「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」（9個入り/18個入り）

4968円/9720円

ラインナップはどれも、日本各地に赴いたピエール マルコリーニ氏と食材の出合いにより生まれたチョコです。美しい小粒のキューブの中に、たくさんの工夫・思いが込められています。それぞれの名称は、俳句からインスパイアされたそう。ちなみに「コフレ（coffrets)」とは、フランス語で「宝石箱」や「小箱」という意味。誰かへの思いを込めたギフトにいかがでしょうか。今回紹介するチョコ以外にも、「沈黙の味わい Goût du Silen ◆日本酒「鄢龍」(福井県)」、柑橘の輝き Eclat dʻAgrume ◆スダチ(徳島県)、「柚子雫 Lumière de Yuzu ◆ユズ(徳島県)」、「潮騒 Brise Marine ◆海苔(佐賀県)」、「光陰 Ombre Citronée ◆スダチ(徳島県)」があります。

余韻 Velours Kinako ◆きな粉（大阪府）

焙煎したきな粉とピスタチオのプラリネ。香ばしく洗練された味わいと余香が魅力的なチョコです。

編集部実食レポ

きな粉の香りが漂うチョコ！ 噛めば噛むほど、香ばしいきな粉の味わい・焙煎したピスタチオの味わいが口いっぱいに広がります。チョコを食べているのに、きな粉の塩気もマッチし、面白いマリアージュ。

涼風の記憶 Fraîcheur Ancestrale ◆スダチ（徳島県）そば茶（長野県）ミカン（和歌山県）

スダチ、ミカン風味のガナッシュをミルクチョコレートでコーティングした一品。フルーティーな酸味となめらかな口当たりが魅力です。



編集部実食レポ

チョコのしっとりとした食感と、スダチのさっぱりとした味わいが楽しめます。こちらも香りが強く、さまざまな甘さを楽しめる贅沢な一品です。普段のプラリネよりも、若干大きめのサイズという特別感もステキ。

冬霞 Brume d'Hiver ◆ユズ（高知県）

燻製カシューナッツプラリネに、さわやかな甘みの高知県産ユズピールとカシューナッツの食感がアクセント。スモーキーな雰囲気です。



編集部実食レポ

ピエール マルコリーニ氏が大好きなカシューナッツを入れた一品。砂糖控えめながら甘くおいしく、ユズの柑橘感もほんのり。コンフィが入っているため、食感の違いも魅力的です。カシューナッツの燻製の後味にも驚き！

焙煎の静寂 Sérénité Torréfiée ◆ほうじ茶（鹿児島県）

ほうじ茶ガナッシュと燻製カシューナッツプラリネをビターチョコレートでコーティングした一品。日本茶の静謐な洗練さが表現されています。

編集部実食レポ

このシリーズのなかでも、特にチョコの苦さを感じる一品。ダークチョコのほろ苦さ・そしてほうじ茶ガナッシュの味わいがきれいに合わさり、上品な甘さ。お茶の味をチョコでやさしく包み込んでいるようです。

クール ココロ シリーズ

コフレ ドゥ ココロ 6 個入り 3132円

アシンメトリーのハート形がかわいいシリーズ。ほかにも、「プルニエ サンショウ」、「ヴァニーユ ポワール」、「フランボワーズ」、「ピスターシュ」があり、計6種です。

コフレ クール (5個入り/9個入り) 2673円、4779円

(左から）「アグリュム キャラメル」、「アズキ ヴィオレット」

アグリュム キャラメル

ホワイトチョコレートに、ユズ・スダチ・ミカンの3種の柑橘のキャラメルが入ったチョコ。



編集部実食レポ

外の固さのあるほんのり甘いチョコと、中のクリーミーで酸味のある甘さのチョコの組合せが楽しい。3種類の柑橘を使用しているため、酸味が味わい深く、ずっと口の中に入れていたいほど飽きないひと粒です！

アズキ ヴィオレット

日本人になじみ深いアズキ。スミレのエッセンスを取り入れたアクセントのある仕上がりとなっています。



編集部実食レポ

アズキ×チョコという組み合わせにはびっくり！ アズキの和らしいおいしさも失わず、チョコの洋風な甘さにより一層深みが出る一品となっています。異なる甘さがひとつになる、和洋どちらのジャンルともいえる面白いチョコです。

ガナッシュ ピュール シリーズ

ガナッシュ ピュール 5個入り 3564円

ピエール マルコリーニ氏が日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した一品。ガナッシュのフレッシュさをダイレクトに感じられるチョコとなっています。

コンゴ

非常にパワフルなコンゴ産のカカオを使用。主張のある味わいで、ピエール マルコリーニ氏のDNAともいえます。ガナッシュと、やや硬めのコンゴ産のダークチョコの2層構造です。

編集部実食レポ

チョコをガツンと感じます。ほろ苦さ主体のなかにも、甘さを感じ、口の中で存分に広がります。余韻までずっと上質なチョコを感じることができました。



いかがでしょうか？ 「ピエール マルコリーニ」のチョコレートが幸せな思い出のきっかけとなりますように。素敵なバレンタインデーを！

Text・Photo：川嶋洸生

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。