日本茶×チョコの繊細なハーモニーに感動！ 国産素材×匠の技が奏でる「奏-KANADE-」を実食

「奏-KANADE- 日本茶コレクション」

「選び抜かれた国産素材×世界が認めた技術」をテーマに掲げる「奏-KANADE-」は、メリーチョコレートのトップショコラティエ・大石茂之氏が監修するプレミアムライン。大石氏は2019年に「サロン・デュ・ショコラ パリ」にて、「世界の優秀なショコラティエ100」に選ばれた実力派です。

今年の注目は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された「伝統的酒造り」に着目した「日本の酒コレクション」。日本酒、焼酎、泡盛など日本各地の銘酒とチョコレートを組み合わせた、大石氏の真骨頂ともいえる新シリーズ。

「奏-KANADE- 日本茶タブレット」

発表会では「日本茶タブレット」を試食しました！ 茶師十段・大山拓朗氏が「奏-KANADE-」のために特別に合組（ブレンド）した抹茶や、上林金沢茶舗の加賀棒茶®を使用したタブレットチョコレートです。

このタブレットの魅力は、濃さの違う抹茶やほうじ茶など、複数の日本茶フレーバーを食べ比べできること。今回は「濃抹茶」と「ほうじ茶」の2種を試食しました。

まずは「濃抹茶」から。口に入れた瞬間、ふわっと抹茶の濃厚な香りが鼻を抜けていきます！ 甘みとしっかりとした苦みがチョコレートと見事に調和していて、「これぞ抹茶！」という本格的な味わい。抹茶好きにはたまらない1枚です。

続いて「ほうじ茶」。こちらは芳ばしい香りとすっきりとした甘みが特徴で、口の中でほっと和む味わいが広がります。濃抹茶とは全く違う表情を見せてくれるのが面白い！ お茶それぞれの繊細な香りや味わいの違いを楽しめる、まさに"和のショコラ"です。

日本茶好きの方へのギフトにはもちろん、和素材×チョコレートの新しい魅力を体験したい方にもおすすめ。上品な味わいなので、目上の方への贈り物にもぴったりです♪

■「奏-KANADE-」商品ラインナップ

・日本の酒コレクション（9個入）1620円

・日本酒トリュフ（5個入）1080円

・日本茶コレクション（9個入）1620円

・抹茶トリュフ（5個入）1080円

・日本茶タブレット 48g（12枚入）972円

・国産苺コレクション（9個入）1620円

・国産苺タブレット 48g（12枚入）972円

・奏コレクション（15個入）2700円

クレープのように丸かじり！ 背徳感×幸福感の新感覚「Tabfill（タブフィル）」を実食

「Tabfill」

今回の発表会で最も注目を集めたのが、新コレクション「Tabfill（タブフィル）」。「タブレットチョコレート」＋「fill（満たす）」を組み合わせた造語で、とろりソースや濃厚ガナッシュをたっぷり包み込んだ、まるでクレープのような形状の新感覚タブレットチョコレートです。

開発を担当した商品企画部の小野塚綾香さんは、「自分の好きなもので口の中を満たしたい。クレープのように丸かじりができるチョコレートがあればいいのに…！」という想いから、この「Tabfill」を企画したそう。

「Tabfill ストロベリーミルクティー」

発表会では4種類のフレーバーを試食。特に印象的だったのが「ストロベリーミルクティー」です。

茶葉を練り込んだミルクティーガナッシュと、甘酸っぱいストロベリーソースの2層構造で、ひと口かじると中からとろ〜りとフィリングが！ まさにクレープを丸かじりしているような背徳感と幸福感が同時に襲ってきて、思わず笑顔に。

「ダブルキャラメル」は、キャラメルソースとキャラメルガナッシュの2層仕立て。キャラメル好きにはたまらない濃厚さながら、しつこくない上品な甘さが印象的でした。

サクサク食感系の「バナナヘーゼル」は、ヘーゼルナッツのジャンドゥヤにバナナフレークを合わせた"大人のチョコバナナクレープ"といった味わい。「ダブルピスタチオ」は、ローストしたピスタチオペーストに砕いたピスタチオを合わせた、ピスタチオ好きにはたまらない1枚。

実際に手で持つとその厚さに驚きました！

ちなみにこの「Tabfill」、タブレットのサイズにも細かなこだわりが。上部の最も長い部分は、斜めにかじったときに口から少しはみ出る程度の長さに設計されているそう。大きな口でかじっても一度では食べきれないサイズ感にすることで、"かじっている"という実感をより強く味わってもらいたいという狙いがあるのだとか。

チョコの厚みも11.5mmと、1mm単位で検証を重ねた結果にたどり着いた数値。かじったときに薄さを感じず、しっかりと食べ応えがありつつも、厚すぎてストレスを感じることのない絶妙な厚みです！

■「Tabfill（タブフィル）」商品ラインナップ

・ストロベリーミルクティー

・オレンジビターショコラ

・ダブルキャラメル

・カフェアーモンド

・バナナヘーゼル

・ダブルピスタチオ

価格：1個 1296円

レトロ喫茶モチーフでパチパチ弾ける！「はじけるキャンディチョコレート。」

「はじけるキャンディチョコレート」オムライス缶

毎年大人気のコレクション「はじけるキャンディチョコレート。」が、2026年はデザインを全面リニューアル！ レトロ喫茶に並ぶ色とりどりのドリンクやスイーツをモチーフに、どこか懐かしい気持ちをよび起こすチョコレートです。

パッケージデザインにも注目！

コロコロとかわいいサイズのチョコ

今年は「オムライス風」や「ミックスジュース」など新フレーバーも多数登場。口の中でパチパチと弾ける新感覚の食感は、一度食べたらやみつきになること間違いなし。

レトロかわいい缶のデザインは、食べ終わった後も小物入れとして使いたくなるクオリティ。ユニークなチョコレートが好きな方や、サプライズ感のあるギフトを探している方におすすめです。友チョコやちょっとしたお礼にもぴったり！

■「はじけるキャンディチョコレート。」商品ラインナップ

【全店舗共通販売商品】

・コーラフロートチョコレート（5個入）432円

・サイダーチョコレート（5個入）432円

・メロンクリームソーダチョコレート（5個入）432円

・ミックスジュースチョコレート（5個入）432円

・いちごソーダチョコレート（5個入）432円

・アソートメント缶（18個入）1944円

・アソートメント缶（ミニ）（9個入）1080円

・ホットケーキ缶＆ショートケーキ缶（10個入）1728円

【百貨店限定商品】

・喫茶メニュー缶（25個入）2700円

・フルーツサンド缶（8個入）1296円

・オムライス缶（8個入）1296円

薔薇モチーフで華やかに！ 3年目を迎える「ロゼーヌ（Roseine）」

「ロゼーヌ ファンシーチョコレート」

2026年で3年目を迎えるバレンタイン限定商品「ロゼーヌ」。一輪の薔薇が日常を特別な時間に変えるように、大切な人と上質なチョコレートをひと粒ずつ選ぶ、ゆったりとした時間を幸福感で満たすコレクションです。

チョコレートの形や配合を見直し、リニューアルされたそう

「ロゼーヌファンシーチョコレート」は、バレンタイン限定パッケージの華やかなファンシーチョコレート。詰合せになるチョコレートは形や配合を見直し、15種すべての粒が主役級のおいしさになるようこだわって作り上げられています。

薔薇モチーフの上品なパッケージは、開けた瞬間に「わぁ！」と声が出る華やかさ。大切な人への本命チョコや、頑張った自分へのご褒美にぴったりです。「どれを食べよう？」と選ぶ時間も楽しい、特別感のあるギフトを探している方におすすめ！

■「ロゼーヌ」商品ラインナップ

・ロゼーヌファンシーチョコレート（6個入）486円／（12個入）702円／（20個入）1296円／（30個入）1944円／（42個入）2592円

・ローズトリュフアソート（6個入）864円／（9個入）1296円

・ブーケ（プレーンチョコレート） 35g（8個入）594円／110g（25個入）1188円

・コフレローズ（12個入）1296円

猫好きの心をくすぐる！ 愛らしい仕草を詰め込んだ「ねこみゃみれ」

「ねこみゃみれ ねこにゃべ缶」

猫好きさん必見！ 愛おしい猫の仕草や表情、おててやしっぽなどのかわいいパーツをテーマにした「ねこみゃみれ」。猫のごはんモチーフや柄を選べる楽しさなど、クスッと笑えてワクワクするポイントがいっぱいです。

丸まっている猫型チョコレートがキュート！

「ねこみゃみれ」のデザインには、メリーチョコレート社員の愛猫写真を社内で公募し、日常生活でしか見ることのできないかわいい仕草や表情、ポーズがたくさん取り入れられているそう。猫好きの方への贈り物や、自分へのご褒美にぴったり！

■「ねこみゃみれ」商品ラインナップ

・にゃそーてっどチョコレート（6個入）702円／（22個入）2160円

・みゃみれ缶（14個入）1620円

・ねこにゃべ缶 48g（6個入）1188円

・ねこぜ缶（10個入）1350円

・もふぷにポーチ（白猫）（5個入）1485円

・もふにゃふポーチ（サバトラ）（5個入）1650円

・にゃんポーチ（パステル三毛）（5個入）1760円

・猫缶（チョコレート） 30g＋24g（2個入）918円

ナッツ×チョコは黄金コンビ！ アメリカンレトロな新コレクション「NUTS LOVER（ナッツラバー）」

「NUTS LOVER ナッツアソート for ミルクチョコレートラバー」

ナッツチョコレート好きの方へ贈るコレクション「NUTS LOVER（ナッツラバー）」。アーモンドやペカンナッツなど、さまざまなナッツを組み合わせ、多彩な食感で仕立てたチョコレートのおいしさを、オリジナルキャラクターを登場させたポップ感とレトロさのある「アメリカンレトロ」の世界観で表現しています。

それぞれのナッツと相性の良いチョコレートを組み合わせ

ミルクチョコレート派向け、スイートチョコレート派向けなど、好みに合わせて選べるアソートがうれしいポイント。ナッツのカリッとした食感とチョコレートの組み合わせは、まさに黄金コンビ！ ナッツ好きの方へのギフトにはもちろん、「甘すぎるチョコは苦手…」という方にもおすすめです。

アメリカンレトロなパッケージもかわいくて、もらった人も思わず笑顔になるはず！

■「NUTS LOVER」商品ラインナップ

・アーモンド＆ヘーゼルナッツラバー（4個入）918円

・ナッツアソート for ミルクチョコレートラバー（6個入）1350円

・ナッツアソート for スイートチョコレートラバー（6個入）1350円

・ペカンナッツ＆アーモンドミックス 92g1620円

・クランチ＆ピスタチオボックス（10個入）1944円

・ナッツラバースペシャルアソートボックス（17個入）2808円

ビターチョコレートを愛するすべての人へ！「BITTER ROI（ビターロワ）」

「BITTER ROI ビターアソート」

「ビターチョコレートの王」を意味するコレクション「BITTER ROI（ビターロワ）」。ビターチョコレートを使用したトリュフ、ミルフィーユ、クッキーを揃えた、ビター好きのためのラインナップです。

カカオ感が特徴のカカオクッキーに、ビターチョコレートをコーティング

多様なビターチョコレートの味わいが楽しめる商品は、大切な方への贈り物や自分へのご褒美に最適。カカオ本来の香りや苦みが楽しめる、大人のためのチョコレートです。

「甘いチョコレートは苦手」という方や、ビターチョコレート一筋！ という方に自信を持っておすすめできるコレクション。コーヒーやお酒との相性も抜群なので、おうち時間のお供にも。すべてのビター商品が揃った「コンプリートBOX（14個入）」は、ビター好きさんへの最高のギフトになりそう！

■「BITTER ROI」商品ラインナップ

・ビタートリュフ（4個入）648円

・ボンボンショコラ（4個入）648円

・ビターアソート（8個入）1296円

・ショコラサブレ（2個入）432円／（4個入）864円

・ミルフィーユ（カカオ）（3個入）486円／（5個入）864円

・コンプリートBOX（14個入）2376円

第二章開幕！ 光と影のアドベンチャーファンタジー「ナハトラビュリント」

「ナハトラビュリント メアレスミュートス（海の神話）」

2025年のバレンタインでSNSを中心に話題となり、大反響をよんだコレクション「ナハトラビュリント」が第二章として登場！ 日常を離れ迷い込む「闘夜の迷宮（ナハトラビュリント）」を通じて想いを馳せる、探求心をくすぐるチョコレートです。

古城から海底に眠る幻の帝国までの旅路がイメージされています

第二章のテーマは「海」。主人公リザが古城で手に入れた「神話」「魔導書」「調合書」を携え、幻の帝国の秘宝「オリハルコン」を探す旅へ。大海原への冒険を決めたリザが体験する、光と影のアドベンチャーファンタジーの世界観を楽しめます。

物語性のあるチョコレートを探している方には絶対おすすめ！ 商品名もすべてドイツ語で統一されていて、パッケージを眺めているだけでも冒険気分に浸れます。昨年大人気だったシリーズの続編なので、第一章を楽しんだ方はもちろん、今年から物語に参加する方も要チェック♪

■「ナハトラビュリント」商品ラインナップ

・メアレスミュートス（海の神話）（12個入）2916円

・メアレスリード（海の歌声） 92g（16枚入）2376円

・ゲハイメ・メディチーン（秘薬）（6個入）1620円

・マーギシェ・フェーダー（魔法の羽ペン）（7個入）972円

・ヴァールフィッシュ（鯨）（6個入）864円

・コンパス（羅針盤）（4個入）864円

・シュテルン（星）（9個入）1404円

・ムッシェルシャーレ（貝殻） 85g1296円

2026年バレンタインは「至福の偏愛没入」で！

2026年の「メリーチョコレート」は、自分の「好き」にとことん没入できる8つのシリーズが揃いました。クレープのように丸かじりできる新感覚の「Tabfill」、世界が認めた技術で国産素材の魅力を引き出す「奏-KANADE-」など、どのシリーズも個性豊かで魅力的。

自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に、2026年のバレンタインは「至福の偏愛没入」をテーマに、お気に入りのチョコレートを見つけてみてはいかがでしょうか？



■2026年メリーチョコレート バレンタイン販売情報

予約開始：2025年12月23日（火）〜

メリーチョコレート公式オンラインショップにて予約受付開始

※商品は2026年1月中旬より順次出荷予定

販売場所：全国百貨店・量販店の対象店舗、およびメリーチョコレート公式オンラインショップ

店頭販売時期：2026年1月上旬〜（順次販売開始）

※百貨店販売店舗の詳細はメリーチョコレートバレンタイン特設サイトを要確認

メリーチョコレート公式サイト：https://www.mary.co.jp/mary/

メリーオンラインショップ：https://lotte-shop.jp/shop/brand/mary/

