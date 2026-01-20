ワタリ119「いちいちキュー」の日に入籍 婚姻届証人との2ショット公開「初めてテレビ出た時からお世話になってる」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑い芸人のワタリ119（32）が1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。入籍したことを報告した。
【写真】32歳人気芸人、入籍を報告 証人頼んだベテラン芸人との2ショット
2025年11月23日にフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」内で一般女性との結婚を発表していたワタリ。「本日1月19日いちいちキュー！！！！！無事入籍できました！！！！」と、自身の芸名にちなんだ記念すべき日に入籍したことを報告。「証人欄には、初めてテレビ出た時からお世話になってるホリケンさんにお願いしました！！ありがとうございます！！」とつづり、お笑いトリオのネプチューンの堀内健と婚姻届を手に満面の笑みを浮かべる2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます！」「幸せなのが笑顔から伝わる」「1月19日に入籍、最高にワタリさんらしい」「ホリケンさんが証人素敵」「末永くお幸せに」などと祝福のコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
