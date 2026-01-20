メ～テレ（名古屋テレビ）

1月27日に公示、2月8日投開票の衆院選。東海3県有数の激戦区「愛知10区」の議員はどのように臨むのでしょうか。

立憲議員は…

一宮市と岩倉市からなる「愛知10区」。

前回の衆院選では、立憲民主の藤原規眞議員が大接戦を制し小選挙区で勝利。

比例で自民・若山慎司議員と維新・杉本和巳議員が復活当選し、3人の現職がいる異例の選挙区です。

立憲・藤原議員は、公明との新党「中道改革連合」に入ることを決めました。

「ずっと立憲民主党とともに政治活動があったので、断腸の思いですね。怒りがにじみ出た、やりきれなさがにじみ出た字になってしまった」（立憲（中道改革連合）・藤原規眞 議員）

「やりきれなさ」のワケは…。

「何も明かされずに新党移行という状況で、両院議員総会が開かれて、党名も綱領も基本政策も代表も分からないという状況だった」（藤原議員）

悩んだ末、19日合流を決めました。

「例えば、緊急事態条項を入れますとか、衆議院の任期延長改憲をやるというのが、綱領に書き込まれていたら私はその時点で失礼しますと。そういう記載ではなかったので、この幅のある記載であれば、自分のこれまでの主張と抵触しないと考えた」（藤原議員）

中道改革連合として「激戦区」にどう臨むのでしょうか。

「『中道改革連合』有権者の皆さんに覚えてもらえるのかという不安はある。始まってしまえば、そんなことは一切考えずに駆け抜けるまでですね」（藤原議員）

自民議員は…

20日午前7時からあいさつに立ったのは、自民の若山慎司議員。

「自民党として高市政権として進めたい経済政策をしっかりと前進させるには、解散を決断して選挙に臨むしかないという決断だったんだと前向きに受け止めている」（自民・若山慎司 議員）

19日の高市総理の会見を「政策を前に進めるという決意表明」ととらえ、意気込みを新たにしています。

前回の衆院選で自民の味方だった公明が、立憲と組むことになり、愛知10区も大きく構図が変わります。

若山議員は、前回の衆院選で公明党から受けた支援は見込めない状況となりました。

選挙区で1万票以上とされる「公明票」が動けば、打撃は避けられませんが…

「構図が変わったのは事実だが、人と人の向き合いの中で政策にご理解いただいて、これまでやってきたつもり。私の支持を大きく失ったとはとらえていない」（若山議員）

維新議員は…

一方、20日朝の同じ時刻には、日本維新の会の杉本和巳議員が街頭活動を行っていました。

維新は、自民と連立を組み与党になりましたがここ愛知10区では、維新対自民の“与党対決”となります。

「政治と金の問題を見直すとか高市総理と12分野48項目で約束した具体的に文章で書いていること、それを実行することに対して抵抗勢力が自民党の中にはたくさんいるので、それを突破するには維新の力が高市総理にとって絶対必要だと。高市総理と改革勢力、維新のパッケージが改革を進める。新しい政治を進めていくという訴えをしたい」（日本維新の会・杉本和巳 議員）

街頭活動終わりに立ち寄った喫茶店でも支援者へのお礼のはがきを書き、休む間もなく動きます。

「正直日頃からやっていることに延長戦上でそこに選挙が来ることなので、日常活動が政治活動であり、境界は難しいが選挙がある。できれば小選挙区で勝って、議席確保して祝電をうちたいと思う」（杉本議員）

関係者によりますと、愛知10区には国民民主が三嶋竜平さんを擁立する方針でさらに“激戦”の選挙区となりそうです。