【セブン-イレブン】1年で約7,700万個売れたカレーパンも安くなる　「セブンカフェ ベーカリー」全品が30円引き

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、店内にある専用のオーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」全品が、30円引きとなるキャンペーンを開催する。

【写真】カレーパンだけじゃない！30円引きとなる商品（一部）はこちら

対象となるのは、「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品。販売期間は2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間限定となる。

対象商品のひとつである「お店で揚げたカレーパン」は、1年間で約7,700万個を販売した実績を持つ人気商品だ。

「セブンカフェ ベーカリー」は、焼き立てならではの香ばしさと食感が楽しめるシリーズとして知られている。

〈商品ラインアップ（一例）〉

■お店で揚げたカレーパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

「お店で揚げたカレーパン」は、2023年の累計販売数が76,987,667個に達し、翌年には「最も販売されている揚げたてカレーパンブランド」としてギネス世界記録に認定された。30種類以上のスパイスを使用したカレーを、外はサクサク、中はふんわりとした生地で包んでいる。

■お店で焼いたふんわりメロンパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。

■お店で焼いたサクサククロワッサン

価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。

■お店で焼いたチョコクッキー

価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：全国

※取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

■お店で揚げたソーセージドーナツ

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

間食やおやつに手に取りやすい価格とサイズ感で仕上げた商品。こだわりのパン生地で、ポークソーセージを包んだ。

■お店で揚げたシュガードーナツ

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：全国（神奈川県の一部店舗を除く）

生地に混ぜる卵を増やすことでコクと濃厚さをプラス。ふんわり食感のドーナツを、グラニュー糖をまぶして味わう。

●取り扱い商品はこちら

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格・価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※画像はイメージ

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認

〈「セブンカフェ ベーカリー」30円引きキャンペーン概要〉

・対象商品

「お店で焼いたシリーズ」と「お店で揚げたシリーズ」

※カウンターのケース内で販売されているパン等が対象

・割引内容

セブン‐イレブン標準価格（税抜）より30円引き

・実施期間

2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間

・実施店舗

全国のセブン‐イレブン店舗

※一部の商品は取り扱い店舗限定となる

※店内調理のため、時間がかかる場合がある

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる

※在庫切れ、取り扱いのない場合もある

※商品は変更になる場合がある

※一部店舗では「カウンターケース内のフランク全品30円引きセール」を実施している