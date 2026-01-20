【セブン-イレブン】1年で約7,700万個売れたカレーパンも安くなる 「セブンカフェ ベーカリー」全品が30円引き
コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、店内にある専用のオーブンで焼いて提供する「セブンカフェ ベーカリー」全品が、30円引きとなるキャンペーンを開催する。
【写真】カレーパンだけじゃない！30円引きとなる商品（一部）はこちら
対象となるのは、「お店で焼いた」「お店で揚げた」シリーズの全品。販売期間は2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間限定となる。
対象商品のひとつである「お店で揚げたカレーパン」は、1年間で約7,700万個を販売した実績を持つ人気商品だ。
「セブンカフェ ベーカリー」は、焼き立てならではの香ばしさと食感が楽しめるシリーズとして知られている。〈商品ラインアップ（一例）〉
■お店で揚げたカレーパン
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
「お店で揚げたカレーパン」は、2023年の累計販売数が76,987,667個に達し、翌年には「最も販売されている揚げたてカレーパンブランド」としてギネス世界記録に認定された。30種類以上のスパイスを使用したカレーを、外はサクサク、中はふんわりとした生地で包んでいる。
■お店で焼いたふんわりメロンパン
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパン。
■お店で焼いたサクサククロワッサン
価格：176円（税込190.08円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサン。
■お店で焼いたチョコクッキー
価格：186円（税込200.88円）
販売エリア：全国
※取り扱い店舗限定
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
■お店で揚げたソーセージドーナツ
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
間食やおやつに手に取りやすい価格とサイズ感で仕上げた商品。こだわりのパン生地で、ポークソーセージを包んだ。
■お店で揚げたシュガードーナツ
価格：130円（税込140.40円）
販売エリア：全国（神奈川県の一部店舗を除く）
生地に混ぜる卵を増やすことでコクと濃厚さをプラス。ふんわり食感のドーナツを、グラニュー糖をまぶして味わう。
●取り扱い商品はこちら
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格・価格が異なる場合がある
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※画像はイメージ
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認
・対象商品
「お店で焼いたシリーズ」と「お店で揚げたシリーズ」
※カウンターのケース内で販売されているパン等が対象
・割引内容
セブン‐イレブン標準価格（税抜）より30円引き
・実施期間
2026年1月21日（水）〜25日（日）の5日間
・実施店舗
全国のセブン‐イレブン店舗
※一部の商品は取り扱い店舗限定となる
※店内調理のため、時間がかかる場合がある
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる
※他の値引きキャンペーンとの併用はできない。ただし、クーポン券での値引きは併用できる
※在庫切れ、取り扱いのない場合もある
※商品は変更になる場合がある
※一部店舗では「カウンターケース内のフランク全品30円引きセール」を実施している