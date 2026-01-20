この絵文字が表すミュージカル作品は？仮面と手漕ぎボートの絵文字が大ヒント！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「🎭🐒💔🚣🕯️🏛️」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、孤独な男性の不器用な愛の物語です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「オペラ座の怪人」でした！
仮面やボート、ろうそくを表す絵文字から、ミュージカル「オペラ座の怪人」であることがわかります。
「オペラ座の怪人」は、パリ・オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と歌姫クリスティーヌの悲恋を描いた物語。
1986年にロンドンで初演して以来、「世界で最も多くの人が観たミュージカル」と言われています。
1988年に開幕したブロードウェイ公演は、2023年に千秋楽を迎えるまで、35年にわたってロングラン上演され、ブロードウェイミュージカルの最長記録となっていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部