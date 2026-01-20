この絵文字が表すミュージカル作品は？仮面と手漕ぎボートの絵文字が大ヒント！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表すミュージカルは？ 意外と難しいこのクイズ。 「🎭🐒💔🚣🕯️🏛️」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？ ヒントは、孤独な男性の不器用な愛の物語です！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「オペラ座の怪人」でした！ 仮面やボート、ろうそくを表す絵文字から、ミュージカル「オペラ座の怪人」であることがわかります。 「オペラ座の怪人」は、パリ・オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と歌姫クリスティーヌの悲恋を描いた物語。 1986年にロンドンで初演して以来、「世界で最も多くの人が観たミュージカル」と言われています。 1988年に開幕したブロードウェイ公演は、2023年に千秋楽を迎えるまで、35年にわたってロングラン上演され、ブロードウェイミュージカルの最長記録となっていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部