メカスマ、冬の新作発表「メカスマ NEW LINE UP -2026 WINTER-」を1月29日19時よりプレミア公開
【メカスマ NEW LINE UP -2026 WINTER-】 1月29日19時よりプレミア公開予定
グッドスマイルカンパニーは、同社ブランド「メカスマ」の新作発表番組「メカスマ NEW LINE UP -2026 WINTER-」を1月29日19時よりプレミア公開する。
「メカスマ NEW LINE UP」では「MODEROID」シリーズ、「THE 合体」シリーズ、「PLAMATEA」シリーズの最新情報の発表を予定している。
