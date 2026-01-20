箱根駅伝を沸かせた学生トップランナーたちがこの春、静岡･焼津に集結します。4月に焼津市で開かれる「焼津みなとマラソン大会」が関東インカレのハーフマラソン競技と初めて併催されることになり、20日、記者会見が行われました。



毎年4月に開催される「焼津みなとマラソン」の「大学対抗ペアマラソン」には青山学院や國學院など箱根駅伝にも出場する強豪校が数多くエントリーしています。





関東学生陸上競技連盟によりますと、関東インカレのハーフマラソン競技は例年5月に開催されていました。しかし、暑さ問題などで開催時期や会場の変更を検討し、毎年、関東の強豪校が集結する「焼津みなとマラソン」との併催を決めました。大会が大幅にグレードアップすることについて、大会会長を務める焼津市の中野弘道市長は。（焼津市 中野 弘道 市長）「トップの皆さんの走りを間近でみられるというのは、この大会の幅、深みが広がったので非常にありがたい」一方、併催を持ち掛けた関東学生陸連の植田恭史会長は…。（関東学生陸上競技連盟 植田 恭史 会長）「個々の大会でいい活躍をした人が箱根で活躍をしているということで。焼津から箱根へ箱根から世界へとなるようにも感じる」大きな注目が集まる「第41回焼津みなとマラソン」は4月5日に開催。Daiichi-TVではレースの模様を実況生中継でお送りします。